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Тричі за три дні: Польща перехопила російські літаки над Балтикою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Тричі за три дні: Польща перехопила російські літаки над Балтикою
Це вже десяте перехоплення російського військового літака цього року, повідомили в польському міноборони
фото ілюстративне

Косіняк-Камиш: росіяни вкотре перевіряють можливості нашої протиповітряної оборони

Польська авіація три дні поспіль – у вівторок, середу та четвер – перехоплювала над Балтійським морем російські бойові та розвідувальні літаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

У вівторок, 14 липня, чергова пара польських винищувачів перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 приблизно за 30 км від Устки. Літак виконував політ без поданого плану та з вимкненим транспондером. Після того як польські пілоти встановили радіозв'язок і зажадали залишити район, російський екіпаж розвернув машину у бік Росії.

У середу, 15 липня, з бази в Мальборку підняли ще одну пару винищувачів – цього разу для супроводу двох російських Су-30 із Калінінграда. Допомагали й шведські винищувачі, що перебували над Балтикою. За словами міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, росіяни вели «агресивне спостереження» за польсько-натовськими навчаннями з інтеграції систем протиповітряної оборони.

У четвер, 16 липня, вдень польська авіація знову підняла у повітря винищувачі проти двох Су-30, а невдовзі після цього – ще й проти Іл-20. Польський повітряний простір в жодному з трьох випадків порушено не було.

«Росіяни вкотре перевіряють можливості наших систем протиповітряної оборони», – написав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

Тричі за три дні: Польща перехопила російські літаки над Балтикою фото 1
скрін: KosiniakKamysz / X

Скільки разів Польща перехоплювала літаки РФ у 2026 році

За даними польського міністерства оборони, четвергове перехоплення стало вже десятим випадком зустрічі національної авіації з російськими військовими літаками з початку року. Раніше подібні інциденти фіксували:

  • 16 березня – розвідувальний Іл-20 перехопили МіГ-29;
  • 9 квітня – ще один Іл-20 перехопили F-16;
  • 24 квітня – пара F-16 перехопила два Су-30 над Балтикою;
  • 13 травня – черговий Іл-20 наблизився до польського узбережжя.

Іл-20 (кодова назва НАТО – Coot-A) – літак радіоелектронної та оптичної розвідки на базі транспортного Іл-18. Він оснащений апаратурою для збору даних про радіолокаційні станції, засоби зв'язку та системи протиповітряної оборони. Су-30SM2 – багатоцільовий винищувач, модернізована версія Су-30СМ, який Росія базує в Калінінградській області у складі 4-го гвардійського окремого морського штурмового авіаційного полку Балтійського флоту.

За даними Der Spiegel, розвідувальні польоти Росії поблизу узбережжя Польщі активізувалися після паузи. Ситуація навколо Балтійського моря залишається напруженою вже кілька місяців через війну Росії проти України. У Польщі та країнах Балтії висловлюють побоювання, що Москва через проблеми на фронті може вдатися до провокації проти члена НАТО. Росія такі плани заперечує.

Нагадаємо, про вівторкове перехоплення Іл-20 «Главком» вже повідомляв окремо. До слова, у квітні польська авіація також перехоплювала російські Су-30 над Балтикою – тоді це був третій подібний випадок за місяць.

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Теги: росія Польща авіація політ літак Москва перехоплення винищувач росіяни

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