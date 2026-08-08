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Російський музикант розкрив справжню причину раптового приїзду до Києва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Окрім Києва, Покровський уже побував у прифронтових Слов’янську та Ізюмі
фото з відкритих джерел

Заява Покровського одразу спричинила дискусію в мережі

Фронтмен гурту «Ногу свело!» російський музикант Максим Покровський, котрий нещодавно приїхав до Києва, розкрив мету свого візиту. Він повернувся до України після п’ятнадцятирічної перерви, щоб зняти документальний фільм. Про це повідомляє «Главком».

«Шановні українці! Я приїхав на вашу землю з любов’ю, теплом і повагою. Єдине, чим я можу бути вам корисним, перебуваючи тут, – це бачити все на власні очі, фіксувати і зробити так, щоб це побачило якомога більше людей. Ми знімаємо документальний фільм I’m Here to Witness. А також – музичне відео на англомовну версію пісні «Наші юні смішні голоси». Я люблю вас! Слава Україні!», – заявив Максим Покровський.

Російський музикант розкрив справжню причину раптового приїзду до Києва фото 1

За словами музиканта, його команда працює над документальною стрічкою I’m Here to Witness. У ній він хоче показати міжнародній аудиторії те, що побачив в Україні на власні очі. Окрім Києва, Покровський уже побував у прифронтових Слов’янську та Ізюмі.

Паралельно артист знімає кліп на англомовну версію пісні «Наші юні смішні голоси».

Заява Покровського одразу спричинила дискусію в мережі. Частина українців підтримала артиста та подякувала йому за те, що він говорить про війну й намагається показати її наслідки іноземній аудиторії.

  • «Дякую! Ми вас теж любимо і поважаємо».
  • «Дякую Вам. Не звертайте уваги на хейтерів. Це можуть бути російські боти. Ми завжди раді адекватним людям».
  • «Дай Бог вам здоров’я, натхнення та сил творити добро. Ви прекрасна людина, Максе!»

Дехто також зауважив, що ставлення до Покровського в Україні може бути складним через його минулі рішення. Водночас прихильники артиста закликали не ігнорувати його нинішню позицію.

«Максиме, не звертайте уваги на хейт. Дуже багато ботів у соціальних мережах, і багато дійсно травмованих людей, для яких все, що хоч якось стосується РФ, це великий тригер, незважаючи на особистості. Ваша позиція і те, що ви продовжуєте розповідати світу про війну і події в Україні, заслуговують на повагу».

Утім, далеко не всі українці сприйняли приїзд російського музиканта позитивно. Частина коментаторів поставила під сумнів майбутню стрічку ще до її виходу. Зокрема, користувачі побоюються, що фільм може містити знайомі російські наративи про «братські народи» або спроби відокремити російське суспільство від відповідальності за війну.

«Чомусь кожен раз, коли якийсь росіянин приїжджає знімати фільм в Україні, там всюди грає чудова пісенька про братські народи, знаходиться якийсь хороший російський солдат, який ні в чому не винен, якась бабка, яка ностальгує за СРСР і це все зверху приправляється соусом мрій про велику російську імперію. Тьху».

Інші коментатори нагадали Покровському про українські документальні фільми, які вже розповідають світові про злочини РФ.

  • «20 днів в Маріуполі», «2000 метрів до Андріївки» створені, щоб як можна більше людей побачили, що ви зробили на нашій землі. А ви приїхали, щоб вибілити своє г*вняне пальто».
  • «Це, типу, новий фінт пропіарити себе на наших кістках? Їдьте додому. Війна в Україні не новина».

Окремо українці згадали виступи Покровського в окупованому Криму. Раніше музикант визнавав, що концерти на півострові були помилкою, однак для частини аудиторії цього пояснення недостатньо.

«В окупований Крим з концертами теж їздили з любов’ю? Ви можете бути корисним тим, що поїдете в свою країну зносити свою владу. Все».

Зазначимо, про перебування Максима Покровського в Україні стало відомо 5 серпня. У Києві він опинився під час чергової атаки РФ і був змушений провести ніч в укритті.

Нагадаємо, нещодавно Юрко Юрченко гнівно розніс Максима Покровського за «хорошу» позицію.

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Теги: росія війна Слов’янськ українці артист фільм музикант

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