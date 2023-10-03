Чому для військових корисно добре знати російську мову?

Випадки з життя українських військових

Це практично – впевнено говорити мовою ворога. Нещодавно на Східному напрямку наші так увірвалися вночі на позиції противника. Підійшли близько і на окрик вартового стали розповідати, що «пішли за пальним» та заблукали. Їхній бат стоїть тут поруч, але в темряві не можуть вийти.

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Ті їх підпустили впритул, поки пояснювали, що це буквально в парі кілометрів. Частину окупантів відправили в країну вічного полювання, решта поповнила обмінний фонд.

Свіжий епізод. Наші затрофеїли командирський танк Т-72Б3. Він трохи послужив, почалися проблеми. Барахлить поворотний механізм башти і підтікає масло. Я можу плутати технічні деталі, але не суть.

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Так ось, наш мехвод зателефонував на гарячу лінію виробника «Уралвагонзавод», сказав, що сам танкіст і з їхнім виробом такі проблеми. Його зв'язали з конструктором і в телефонному режимі вони діагностували та усунули несправності! Наприкінці наш не витримав, подякував за допомогу й уточнив, що він не просто танкіст, а український танкіст, а танк трофейний...

Це не анекдот, обидва випадки реальні.