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    Думки вголос

    Hyperloop - унікальний шанс для України

    Якщо ми це не зробимо, то це зробить хтось інший. Але тоді і всі бонуси дістане хтось інший
    Мовою оригіналу Объявив о намерении строить в Днепре полигон для обкатки технологии Hyperloop, министр инфраструктуры Владимир Омелян пошел ва-банк. Слишком многие игроки на мировом рынке хотели бы видеть Украину в качестве сырьевого придатка. А тут такой шанс – шагнуть из аграрного и полуразрушенного индустриального мира сразу в клуб
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 11:57
    • Розсилка
    Hyperloop
    Hyperloop

    Якщо ми це не зробимо, то це зробить хтось інший. Але тоді і всі бонуси дістане хтось інший

    Мовою оригіналу

    Объявив о намерении строить в Днепре полигон для обкатки технологии Hyperloop, министр инфраструктуры Владимир Омелян пошел ва-банк. Слишком многие игроки на мировом рынке хотели бы видеть Украину в качестве сырьевого придатка. А тут такой шанс – шагнуть из аграрного и полуразрушенного индустриального мира сразу в клуб технологий двадцать первого века. Ставку министра должны поддержать сразу несколько ведущих игроков. А Днепр в данном случае выступает в роли казино. То есть он выигрывает в любом случае. Но в идеале выигрывает вся Украина.

    Итак, что такое проект Hyperloop, который хотят реализовать в Украине. Кто-то говорит, что это длинная труба с низким давлением внутри, по которой с громадной скоростью перемещаются вагоны. Но это поверхность айсберга. Маленький кусочек для рекламы. На самом деле Hyperloop это проект, требующий больших инвестиций, массы технологических решений и квалифицированных рабочих рук. Это не просто рабочие места с высокой зарплатой и еще много рабочих мест в сопутствующих отраслях. По факту такие проекты это пропуск для страны в двадцать второй век. Как выращивание зерна – пропуск в девятнадцатый. Машина времени работает в обе стороны, а вот цена билета разная и по окончании путешествия может ждать приз. Если ты попал в будущее. А если попал в прошлое – придется доплатить.

    Справка: Hyperloop - «пятый вид» транспорта, который призван заменить поезда и произвести транспортную революцию, как это сделал локомотив, автомобиль и самолет. Автор Илон Маск говорит, что идея пришла к нему во время долгой пробки. По его словам, это нечто среднее между сверхзвуковым пассажирским самолетом Concorde, рельсотроном и столом для аэрохоккея. Hyperloop был задуман как расположенный на опорах надземный трубопровод, внутри которого со скоростью от 480 до 1 220 километров в час (в зависимости от ландшафта) с интервалом в 30 секунд в одном направлении перемещаются одиночные транспортные капсулы длиной 25-30 метров. Реализацией идеи Маска занимаются трикоманды - Hyperloop Transportation Technologies, Virgin Hyperloop One и Boring Company. Проект в Украине поддерживает корпорация Octagonal.

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    Выбор региона для создания полигона для тестовых испытаний инфраструктуры Hyperloop обусловлен сразу несколькими факторами. В Днепре есть достаточный научный, технический и кадровый потенциал. Конечно, курировать вопрос будет Академия Наук из Киева, но реализация процесса в регионе таки дешевле. Плюс, будем реалистами, особенно на первом этапе критически важна поддержка местной власти. А Филатов (мэр областного центра) и Резниченко (губернатор) точно не попросят откат или долю. Главное, найти инвесторов и убедить их в том, что дело прибыльное. И тут есть масса неожиданных нюансов.

    Самое интересное, что прибыль совсем не привязана к успешным испытаниям конечного продукта. Более того, она вообще не имеет отношения к реализации проекта Hyperloop в Украине. То есть мы очень хотим добираться из Киева в Одессу или Львов за пару часов, но когда речь идет о деньгах, желания выносим за скобки. В процессе обкатки технологии и разработки технических процессов будет найдено много практичных и интересных решений. Достойных патента и стоящих приличных денег. Производство которых можно будет быстро организовать на месте или в другом регионе Украины. И это уже живые деньги.

    Быстрые деньги – если торговать лицензиями. Долгие, если готовой продукцией. И все это рабочие места, инфраструктура, инвестиции, налоги и прочие сопутствующие бонусы. Чем технологичнее производство, тем больше рабочих мест оно создает в смежных отраслях. Так или иначе, но проект может принести серьезные деньги региону и стране задолго до того, как «космические корабли начнут бороздить просторы Большого театра».

    Самое главное, как и сто лет назад – кадры. Квалифицированные кадры решают все. Инженеры, конструкторы, ученые и, что тоже важно – необходимое количество монтеров, сборщиков и прочих людей, чей труд часто не так заметен, но без них никак. В Индии, Мексике и прочих интересных для инвесторов странах именно таких кадров катастрофически не хватает. Их много в Германии, но каждый час их работы – зарплата украинского специалиста за две недели. Так что выбор вполне логичен. И Украины, и конкретного региона.

    На самом деле проект Hyperloop это действительно уникальный шанс для Украины. Джек Пот, который мы можем выиграть. Дело ведь совсем не в том, чтобы взять миллиардный кредит и построить линию Киев-Одесса. Это громадное производство с невероятным экспортным потенциалом. Которое создаст не просто десятки тысяч рабочих мест в Днепропетровской области – оно потребует специалистов (значит инвестиции в образование), массу электроэнергии (инвестиции в энергетику) и много, очень много заказов в смежных отраслях. По всей стране. Проект на десятилетия – с высокой добавочной стоимостью. И для его реализации стоит не просто объявить проект приоритетом на уровне Кабмина – ради такого выигрыша можно пересматривать законодательную базу Украины. Миллиардные инвестиции и технологический прорыв несовместимы с унылыми лицами проверяющих, долгими согласованиями землеотводов на всех уровнях и требованиями взяток. Значит, этот фактор нужно убирать. Потому что не сделаем мы – сделает кто-то другой. Но тогда и все бонусы мимо нас.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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