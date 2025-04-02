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Міноборони розробило новий механізм ротації на фронті: деталі від нардепа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міноборони розробило новий механізм ротації на фронті: деталі від нардепа
Розроблено механізм, який є альтернативою закону про демобілізацію
фото: 24tv.ua (ілюстративне)

Веніславський зазначив, що закон про чіткі терміни служби вже розроблений

Міноборони розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає «декілька місяців відпочинку» після «90 днів безперервної служби та участі у бойових діях». Про це зауважив член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі «Радіо Свобода», інформує «Главком».

«Це якраз той механізм, про який також зазначає в своєму зверненні міністр оборони, розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях, людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановлення чітких термінів служби… Пан Умєров говорить, що ці рекомендації вже розроблені, будемо очікувати», – зазначив Федір Веніславський.

За словами нардепа, на рівні закону це «неможливо врегулювати», відтак найімовірніше будуть «підзаконні нормативно-правові акти, директиви головнокомандувача Збройних сил».

Веніславський зазначив, що закон про чіткі терміни служби вже розроблений, однак наразі він не бачить можливостей для його ухвалення.

«Є позиція Генштабу, є реальна ситуація на фронті. І в умовах, коли Росія на різних напрямках намагається тиснути, ухвалення такого закону одномоментно призведе до звільнення дуже великої кількості людей, що призведе до дуже негативних наслідків. Тому на цей момент говорити про те, що ми цей законопроєкт отримаємо, і він буде проголосований, це, як я вже неодноразово вам говорив, надто оптимістично», – додав Веніславський.

Як відомо, у січні 2025 року перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що проєкт закону про демобілізацію під час дії воєнного стану вже розроблений урядом, проте буде поданий значно пізніше.

Також повідомлялося, що у Міністерстві оборони ще триває робота над окремим законопроєктом про демобілізацію. Як передає «Главком», про це сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Теги: Міноборони Федір Веніславський демобілізація

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