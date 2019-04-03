З ким домовиться Зеленський

Політика - мистецтво компромісів, від яких все незадоволені

Мовою оригіналу

ем не менее все договариваются, исключения возможны при авторитарных режимах, но в Украине такие варианты не проходят. Один очень упрямый мужчина из Енакиево проверял два раза, и может не просто подписаться под этой формулировкой, но даже выжать из себя какой-нибудь авторский афоризм. Ну, хотя бы попробовать. Но оставим прошлое Ростову, а сейчас поговорим о лидере президентской гонки Владимире Зеленском. Какие союзы нас ждут в случае его победы?

Я предлагаю сразу обсуждать переговоры и союзы именно после победы (возможной), а не во втором туре. Разговоры о переговорах Зеленского с Тимошенко о поддержке во втором туре, которые обе стороны активно отрицают, возможны. Но переговоры такие лишены смысла в первую очередь для Зеленского. Тут нет логики. Во втором туре возможны союзы между кандидатами, которые заняли второе и третье места, чтобы вместе победить лидера избирательной кампании. Сумма может позволить перекрыть его результат, а половинка золотой медали всяко лучше, чем вообще ничего. Переток избирателей от выбывших кандидатов к Порошенко и Зеленскому все равно будет иметь место, независимо от желания бывших соперников. Отрыв в настоящий момент у Зеленского и без союзов достаточно велик. Так что переговоры с Тимошенко, Гриценко и вообще с кем угодно ему не нужны. Но вот в случае победы – совсем другая история.

Дело даже не в отсутствие команды. Набрать сотрудников в Администрацию Президента и назначить новых глав районных и областных администраций он сможет и сам. А вот со всеми остальными желаниями – придется идти в Верховную Раду. Президент имеет право сразу же внести кандидатуру нового Генерального прокурора и главы СБУ – его полномочия. Кроме того он может выразить желание поменять главу МИД и Минобороны. И подобрать людей на свое усмотрение.

Останется всего одна «мелочь» - найти 226 человек с депутатскими мандатами, которые дадут за это голоса. Очевидно даже далекому от тонкостей украинской политики, что «просто так» они этого не сделают. Извините, соболезнуем, но добро пожаловать в реальность. Президенту придется найти в этой Верховной Раде 226 голосов. Или он будет просто символом – практически беспомощным. Несколько нардепов, вовремя перебежавших из других фракций или мажоритарщики от УКРОПа погоды не сделают. Значит, придется искать, если не друзей, то союзников. Возможно, даже вероятно, под конкретные голосования.

Оплата в таких случаях сдельная. За каждое голосование. И высокая. Не исключено, что для Зеленского эта оплата покажется даже слишком высокой. Конечно, как показывает практика, после утверждения своего Генпрокурора президенту гораздо легче строить взаимовыгодные отношения с грешными депутатами. Но депутаты тоже это понимают. И могут потребовать гарантий. Не очень приятно повторять эту фразу, но… добро пожаловать в реальность украинской политики.

Конечно, президент не так уж и беспомощен. У него есть аргументы для торгов с депутатами. Во-первых, он может не подписывать принятые законы. А в случае подписания их спикером – просто ветировать. Но это игра в защите, попробуй не подпиши правильный проевропейский или социальный закон. Выгодные депутатам блокировать можно, требуя проголосовать свои законопроекты или своих кандидатов в ГПУ и СБУ. Но снова – вопрос соотношения условной цены. Можно давить на депутатский бизнес с помощью губернаторской административной вертикали, но мы же взрослые люди. Без союза с правоохранителями тут тоже никак. Плюс фактор судов. Плюс не всегда лояльные, а часто враждебные СМИ. Плюс инерция системы. Можно пригрозить Раде роспуском в связи с отсутствием коалиции, но опытные интриганы могут надолго затянуть процесс. Либо эту коалицию срочно изобразят просто на инстинкте самосохранения и в порядке самозащиты. Так что, процесс затянется.

Выбор союзников у Зеленского, в случае его победы, достаточно тяжелый. Либо платить высокую цену за сотрудничество сейчас, либо тянуть время до парламентских, в надежде сохранить рейтинг и провести большую фракцию. Свою фракцию. И уже там создавать новую коалицию, которая станет пропрезидентской. Но будет ли народ терпеть до выборов в Верховную Раду, сохраняя доверие к президенту и рейтинг его партии? Не факт. Терпение к людям у руля вообще не наша характерная черта. Хоть у Порошенко спросите, хоть у Ющенко. Можно в Ростов позвонить, кстати – там человек вообще всерьез решил украинское терпение испытать. А чем меньше твоя фракция – тем больше попросят союзники за участие в коалиции. И придется соглашаться.

Придется соглашаться, потому что большинство в Верховной Раде может быть и без президентской фракции, если она небольшая. Что в результате получается – спросите у Ющенко. Или вспомните, не так уж много времени прошло. Впрочем, тут многое зависит от состава и конфигурации той Верховной Рады, которую мы выберем осенью. А вдруг туда пройдет 51% бескорыстных идеалистов, которые думают не о своих интересах или политическом будущем, а исключительно про страну. И готовы служить президенту без всяких условий и торгов. Вдруг? Интересно, на Банковой в Администрации президента есть своя библиотека? Должна быть. Вот только раздел фантастики там точно не на первом же стеллаже. Добро пожаловать в реальность…

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Джерело: Информатор

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»