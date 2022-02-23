«Не бійся! Бийся!»: українська армія готова до бою
Декілька слів, виходячи із ситуації з визнанням «ЛДНР»
У цей час Україні потрібна єдність Нації та максимальна мобілізація духовних, матеріальних, людських ресурсів для відбиття агресії Ерефії.
Єдність – не тільки у декларативних заявах політиків, але й у конкретних державо-захисних діях.
Враховуючи існуючі загрози, вже зараз необхідно розпочати:
- мобілізацію, як мінімум, першої черги Оперативного резерву ЗСУ;
- доукомплектування бойових бригад Армії;
- розгортання, озброєння, забезпечення всім необхідним та бойове злагодження добровольчих підрозділів (які будуть діяти, як завжди, у цілковитому підпорядкуванні Командування ЗСУ).
- системну зачистку українських міст та сіл від колаборантської наволочі тощо.
Окрім цього, керівництву Держави необхідно звернутися із закликом до громадян України приготуватися до ведення тотальної війни проти віковічного ворога – Російської імперії: Українці мають знищувати агресора скрізь, де той з’явиться, всім, що є під рукою.
У клятих ерефівців має і буде горіти земля під ногами!
Завдання кожного українця – вбити якомога більше окупантів…
Брати і Сестри, будьмо готові до жертовної Битви за майбутнє нашої Нації та Держави!
За наших дітей і онуків!
За домашні огнища і вівтарі!
P.S. Українська добровольча армія перебуває у стані повної бойової готовності: фронтові підрозділи виконують поставлені завдання в зоні ООС; резервні батальйони та новосформовані підрозділи готові до розгортання; медбат «Госпітальєри» працює.
Не бійся! БИЙСЯ!
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Джерело: блог Дмитра Яроша