«Не бійся! Бийся!»: українська армія готова до бою

Декілька слів, виходячи із ситуації з визнанням «ЛДНР»

У цей час Україні потрібна єдність Нації та максимальна мобілізація духовних, матеріальних, людських ресурсів для відбиття агресії Ерефії.

Єдність – не тільки у декларативних заявах політиків, але й у конкретних державо-захисних діях.

Враховуючи існуючі загрози, вже зараз необхідно розпочати:

мобілізацію, як мінімум, першої черги Оперативного резерву ЗСУ;

доукомплектування бойових бригад Армії;

розгортання, озброєння, забезпечення всім необхідним та бойове злагодження добровольчих підрозділів (які будуть діяти, як завжди, у цілковитому підпорядкуванні Командування ЗСУ).

системну зачистку українських міст та сіл від колаборантської наволочі тощо.

Окрім цього, керівництву Держави необхідно звернутися із закликом до громадян України приготуватися до ведення тотальної війни проти віковічного ворога – Російської імперії: Українці мають знищувати агресора скрізь, де той з’явиться, всім, що є під рукою.

У клятих ерефівців має і буде горіти земля під ногами!

Завдання кожного українця – вбити якомога більше окупантів…

Брати і Сестри, будьмо готові до жертовної Битви за майбутнє нашої Нації та Держави!

За наших дітей і онуків!

За домашні огнища і вівтарі!

P.S. Українська добровольча армія перебуває у стані повної бойової готовності: фронтові підрозділи виконують поставлені завдання в зоні ООС; резервні батальйони та новосформовані підрозділи готові до розгортання; медбат «Госпітальєри» працює.

Не бійся! БИЙСЯ!

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Джерело: блог Дмитра Яроша

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