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    Думки вголос

    «Не бійся! Бийся!»: українська армія готова до бою

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Захисники та захисниці України дадуть гідну відсіч ворогу - «Не бійся! Бийся!»: українська армія готова до бою
    Захисники та захисниці України дадуть гідну відсіч ворогу
    фото: mil.gov.ua

    Декілька слів, виходячи із ситуації з визнанням «ЛДНР»

    У цей час Україні потрібна єдність Нації та максимальна мобілізація духовних, матеріальних, людських ресурсів для відбиття агресії Ерефії.

    Єдність – не тільки у декларативних заявах політиків, але й у конкретних державо-захисних діях.

    Враховуючи існуючі загрози, вже зараз необхідно розпочати:

    • мобілізацію, як мінімум, першої черги Оперативного резерву ЗСУ;
    • доукомплектування бойових бригад Армії;
    • розгортання, озброєння, забезпечення всім необхідним та бойове злагодження добровольчих підрозділів (які будуть діяти, як завжди, у цілковитому підпорядкуванні Командування ЗСУ).
    • системну зачистку українських міст та сіл від колаборантської наволочі тощо.

    Окрім цього, керівництву Держави необхідно звернутися із закликом до громадян України приготуватися до ведення тотальної війни проти віковічного ворога – Російської імперії: Українці мають знищувати агресора скрізь, де той з’явиться, всім, що є під рукою.

    У клятих ерефівців має і буде горіти земля під ногами!

    Завдання кожного українця – вбити якомога більше окупантів…

    Брати і Сестри, будьмо готові до жертовної Битви за майбутнє нашої Нації та Держави!

    За наших дітей і онуків!

    За домашні огнища і вівтарі!

    P.S. Українська добровольча армія перебуває у стані повної бойової готовності: фронтові підрозділи виконують поставлені завдання в зоні ООС; резервні батальйони та новосформовані підрозділи готові до розгортання; медбат «Госпітальєри» працює.

    Не бійся! БИЙСЯ!

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ армія війна українці мобілізація озброєння
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    «Не бійся! Бийся!»: українська армія готова до бою