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    Думки вголос

    Захід й досі вірить у демократичну Росію

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

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    Лідерам демократичного світу зовсім не хочеться займатися&nbsp;&laquo;російською проблемою&raquo; - Захід й досі вірить у демократичну Росію
    Лідерам демократичного світу зовсім не хочеться займатися «російською проблемою»
    фото: AP

    Хто не має ілюзій стосовно північного сусіда, так це украйнці

    Україна залишається заручником віри значної частини західних еліт в іншу, демократичну Росію. Про це знову подумав, читаючи статтю Джона Гербста у The National Interest про можливу нормалізацію відносини з Росією, якщо вона і її політика зазнають належних трансформацій.

    Надія на кращу Росію є однією із констант західної політико-дипломатичної думки. Ця обставина певною мірою пояснює, чому ми досі не в НАТО і не в ЄС. Ці рішення не ухвалювалися, окрім іншого, й через те, щоб не розлютити Москву і не «втратити» примару про її демократизацію. Хоч це не може нас тішити, маємо до цього ставитися як до об‘єктивної обставини.

    Але якщо ми не можемо впливати на об‘єктивні речі, то нам точно до снаги змінюватися таким чином, щоб західні мрії про іншу Росію не впливали на наші відносини із Заходом і не стримували нашої інтеграції.

    Задля цього нам варто стати з Росією настільки різними в усьому, а навіть протилежними, щоб в розмові про Україну навіть й задньої думки про Росію не виникало. Для цього нас має розділяти прірва. І це завдання наше, а не будь-кого іншого.

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    Джерело: блог Михайла Басараба

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    Теги: ЄС Київ НАТО Мінські угоди Путін політика Україна
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    Захід й досі вірить у демократичну Росію