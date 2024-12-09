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Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Справа Гринкевичів розглядатиметься у Європейському суді з прав людини
колаж: glavcom.ua

ЄСПЛ має або задовольнити, або частково задовольнити, або відмовити позивачам з України

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду по суті одразу кілька скарг на порушення міжнародного законодавства збоку органів досудового та судового розслідування. Про це йдеться в повідомленні суду, яке є у розпорядженні «Главкома».

Зокрема, у судових провадженнях ЄСПЛ будуть тепер розслідувані наступні, на думку адвокатів родини, порушення:

  1. Права на свободу – безальтернативне тримання під вартою з огляду на непомірний розмір застави;
  2. Права на справедливий суд  (оскільки українські суди не пояснюють «виключність» випадку Гринкевичів при визначенні розміру застави);
  3. Заборони катування – через кілька фактів не забезпечення медичної допомоги в СІЗО;
  4. Права на ефективний спосіб захисту (через  ігнорування збоку суддів  доводів на користь відсутності підстав тримання підозрюваних під вартою.

Нагадаємо, раніше у справі за обвинуваченням Ігоря Гринкевича із зали суду стало відомо про те, що в матеріалах провадження відсутній факт передачі ним хабаря посадовцю ДБР.

Також нагадаємо, у справі сина Ігоря Гринкевича – Романа, Міноборони раніше заперечило наявність будь-яких претензій до якості форми, що постачалася МОУ його компанією.

ДБР, своєю чергою, спочатку звинувачувало львівських підприємців Гринкевичів у нібито розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми МОУ. Та потім слідство потайки змінило свою версію й висунуло підозрюваним інші закиди - у нібито постачанні фарми неналежної якості, перекваліфікувавши саме провадження на «шахрайство». Така зміна версії, серед іншого, була пов’язана з ним, що довести переплати збоку МОУ на користь компанії Гринкевича слідство не змогло, адже з’ясувалося, що за товар вона не отримувала жодних авансів чи передоплат.Через порушення прав на справедливий суд ЄСПЛ розпочав провадження по справі родини Гринкевичів.

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Теги: шахрайство Міноборони слідство розслідування Гринкевич

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