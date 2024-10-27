Єрмак висловився стосовно ідеї переговорів із Росією

Єрмак: «Як завершиться підготовка формули миру – Зеленський «буде готовий вислухати ініціативи Китаю, Бразилії тощо»

Українська сторона буде готова залучити Росію до другого Саміту миру, заручившись підтримкою країн глобального Півдня. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав у інтерв’ю Corriere della Sera.

За словами Єрмака, на початку листопада завершиться підготовка формули миру і тоді Зеленський «буде готовий вислухати інші ініціативи, такі як ініціативи Китаю, Бразилії, Південної Африки тощо, щоб інтегрувати їх у нашу».

Єрмак підкреслив, що Україна не може збудувати пропозицію миру, «дозволяючи на себе впливати тим, хто хотів цієї війни».

«Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо силу та підтримку з боку глобального Півдня для переговорів із Росією», – додав керівник Офісу президента.

Єрмак також сказав, що «у нашому плані записано, що перед початком переговорів ми просимо запрошення стати членом НАТО» і що «ми зможемо стати частиною Альянсу наприкінці війни».

«Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Але правда, він був готовий вести переговори, виходячи із ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим та Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, натомість ми хочемо покласти її край. Нас запевняють, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення та захоплення території силою. Однак для того, щоб розпочати переговори, необхідно повернутися до ситуації, яка була до того, як два роки тому о четвертій ранку пролунав перший постріл російської гармати. Потім ми поговоримо про те, як повернути суверенітет до кордонів 1991 року», – підсумував голова Офісу президента.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що якщо Росія припинить повітряні атаки на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна, можуть розпочатися переговори про припинення війни.

Крім того, під час зустрічі з українськими журналістами, на якій був присутній «Главком», Зеленський назвав сигнали, які свідчитимуть, що Путін готовий до переговорів про припинення війни. Як повідомлялося, Україна готова до переговорів з російськими загарбниками щодо завершення війни.

Раніше Міністерство закордонних справ РФ заперечило інформацію американського видання Washington Post про те, що військова операція України в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив глава держави, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.