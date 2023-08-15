Більшість українців хочуть заборонити московську церкву. Чому зволікає влада?

Російська церква в Україні є загрозою для національної безпеки

Російська православна церква в Україні (тобто так звана УПЦ МП) прямо підтримує війну в Україні. Як нарешті покінчити із цим назавжди?

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УПЦ МП є лише складовою РПЦ. Це визнала релігієзнавчий експертиза. Тому єдиний законний спосіб позбавитися цієї ворожої агентури, яка прикидається релігійною організацією – це повністю заборонити російську церкву в Україні. Бо вона є загрозою для національної безпеки. Про це наш законопроєкт законопроєкт №8221. Його підтримала більшість обласних рад, а понад 80% українців хочуть заборони діяльності РПЦ в Україні

Однак поки влада блокує ліквідацію РПЦ в Україні на системному законодавчому рівні, а без цього ця ворожа Україні організація буде продовжувати свою діяльність. Виглядає так, ніби російські впливи всередині українського політикуму все ще дуже сильні.