У Києво-Печерській лаврі чоловік розбив ікону каменем (фото)

У Києво-Печерській лаврі чоловік ударив каменем по іконі Спаса Нерукотворного

Під час богослужіння в храмі Агапіта Печерського чоловік підійшов до ікони і кілька разів ударив по ній каменем

Вранці 13 серпня у Києво-Печерській лаврі чоловік ударив каменем по іконі Спаса Нерукотворного. Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП.

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У Києво-Печерській лаврі чоловік ударив каменем по іконі Спаса Нерукотворного фото: УПЦ МП

«Під час богослужіння в храмі Агапіта Печерського чоловік підійшов до ікони і кілька разів ударив по ній каменем, розбивши скло», – йдеться в повідомленні.

У дописі також зазначено, що віряни допомогли затримати зловмисника ще до приїзду поліції. Після цього його передали правоохоронцям.

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Наразі мотиви чоловіка залишаються невідомими.

Нагадаємо, у Російській православній церкві запевнили, що Росія готова дати притулок ченцям Києво-Печерської Лаври, які належать до УПЦ МП. Проте духовенству Московської церкви все ж варто зоставатися в Україні.

Раніше Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра».

До слова, правоохоронці продовжують виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Для відвідувачів від 11 серпня тимчасово закритий доступ на територію Печерського монастиря Лаври.