Британська розвідка проаналізувала кар’єрний зліт племінниці Путіна

Після приходу Путіна до влади, Цивільова переїхала до Москви і зайнялася постачанням медичного обладнання

До 2023 року Анна Цивільова не мала жодного стосунку до оборонної тематики

Призначення племінниці Путіна на високу посаду у військове міністерство викликало хвилю обурення в російських колах. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Зокрема, Анна Цивільова, яка є племінницею російського диктатора Володимира Путіна, отримала посаду статс-секретаря Міністерства оборони РФ. При цьому вона зберегла за собою раніше отриману посаду заступниці міністра оборони. Як статс-секретар Цивільова підноситься над рядовими заступниками міністра оборони (яких ще сім) і відповідає за відносини Міноборони із законодавчою владою та іншими урядовими органами.

До 2023 року Цивільова не мала жодного стосунку до оборонної тематики: вона здобула освіту психіатра, а потім заробила гроші в низці компаній, що займаються постачанням медикаментів. У 2023 році вона стала головою державного фонду підтримки учасників «Захисники Вітчизни», який займався організацією добровільних пожертвувань на підтримку війни в Україні.

Варто зазначити, що Цивільова одружена з міністром енергетики Росії Сергієм Цивільовим.

«Початкове призначення Цивільової в червні викликало приглушену критику з боку російської преси за кумівство, що стало випробуванням навіть для російської терпимості до корупційної практики. Існує реальна можливість того, що її подальше підвищення свідчить про зростання замкнутості російської еліти», – йдеться в огляді.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін призначив свою родичку Анну Цивільову на нову посаду у Міністерстві оборони. Відповідний указ оприлюднено на сайті Кремля. У документі вказано, що вона обійматиме пост статс-секретаря – заступника міністра оборони.

Раніше у Росії було затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію. Відомо, що Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 року до вересня 2022 року, у 2016 році йому було надано звання «Героя Росії».

Також у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

До слова, Кремль проводить зачистки в оборонній промисловості. Посилюються репресії проти тих, «хто недостатньо політично захищений».