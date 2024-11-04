Опитування показало, як довго українці готові терпіти війну

Зросла кількість українців, які не змогли визначити свій термін терпіння – з 4% до 12%

В Україні простежується зв’язок між оцінкою міцності Росії та готовністю населення терпіти війну

Більшість українців готові терпіти війну, скільки це буде потрібно. Найбільша готові до таких очікувань люди, віком від 18 до 29 років. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Згідно з новими даними КМІС, станом на жовтень 2024 року 63% українців все ще готові терпіти війни стільки, скільки буде потрібно, хоча ця цифра знизилася в порівнянні з попередніми місяцями. При цьому 6% відповіли, що готові лише на рік, що разом складає 69% тих, хто налаштований на відносно довгий термін. Частка тих, хто припускає коротший запас міцності (декілька місяців-пів року), залишилася стабільною на рівні 19%.

Однак зросла кількість українців, які не змогли визначити свій термін терпіння – з 4% до 12%. Ці зміни можуть свідчити про збільшення загальної невизначеності щодо майбутнього серед населення.

Графік 4. Скільки ще часу Ви готові терпіти війну? фото: Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

Наразі ситуація в Україні демонструє різний рівень впевненості серед населення у своїх можливостях в залежності від регіонів. Населення Заходу та Центру має таку впевненість, хоча й спостерігається зростання невизначеності.

«Проте на Півдні і Сході динаміка значно більш відчутна. На Півдні з 71% до 57% стало менше тих, хто говорить про умовно довгий період (1 рік-стільки, скільки буде треба), зокрема, з 68% до 50% стало менше тих, хто говорить про стільки, скільки буде треба. Разом з цим немає значного зростання тих, хто говорить про короткий період – 24% у лютому і 26% зараз. Натомість з 4% до 17% стало більше тих, хто не визначився із своєю думкою.

На Сході (який охоплює Донецьку і Харківську області) у лютому 73% говорили про умовно довгий період і з них 70% говорили «стільки, скільки треба». Зараз – 48%, і з них 38% готові терпіти стільки, скільки треба буде. Натомість з 23% до 36% зросла частка тих, хто говорить про умовно короткий період, а також з 5% до 16% стало більше тих, хто не визначився із думкою», – йдеться у дослідженні.

Графік 5. Скільки часу готові терпіти війну в регіональному вимірі фото: Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

За результатами соціологічних досліджень, в Україні простежується зв’язок між оцінкою міцності Росії та готовністю населення терпіти війну. Зокрема, серед тих, хто вважає, що Росія вичерпує свої ресурси, 77% українців готові терпіти стільки, скільки буде потрібно, а загалом 82% готові витримати умовно довгий період.

Графік 6. Скільки ще часу Ви готові терпіти війну залежно від оцінки запасу міцності Росії фото: Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

На противагу цьому, серед опитаних, які вірять у безмежні ресурси Росії, лише 52% готові терпіти стільки, скільки потрібно, і 59% готові терпіти умовно довгий період. При цьому 28% з них вважають, що можуть витримати лише кілька місяців або пів року.

Цей тренд відзначається в усіх регіонах країни, зокрема на Півдні та Сході, де, згідно з попередніми дослідженнями, спостерігається найгірша динаміка. Більшість людей, які вважають, що Росія вичерпує свої ресурси, виражають готовність терпіти тривалий час.

Графік 7. Скільки часу готові терпіти війну в регіональному вимірі і залежно від оцінки запасу міцності Росії фото: Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

Особливо важливою є також впевненість українців різного віку у своїй спроможності терпіти. Соціологічні дані демонструють, що чоловіки та жінки, українці молодшого, середнього та старшого віку, вважають себе готовими відстоювати свої інтереси стільки, скільки знадобиться.

Нагадаємо, майже 25% українських біженців планують оселитися за кордоном в довгостроковій перспективі. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені, пише DW.

Як зазначається, майже 11% біженців вже повернулися в Україну, ще 25% не визначилися.

До слова, 79% українців не готові переїхати до США чи ЄС, навіть якби отримали громадянство цих країн. Результати опитування свідчать, що готовність українців переїхати за кордоном порівняно із вереснем 2022 року зросла до 19%, проте лишається нижчою, ніж у 2020 році. Також більшість українців – 79% – стверджують, що навіть у разі отримання громадянства США чи країн ЄС вони б все одно залишилися в Україні.