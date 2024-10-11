Голова НАЗК відмітив стрімкий ріст популярності нового способу заощаджень у держслужбовців

«Заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області задекларував криптовалюту на суму 100 млн грн, але не зміг довести її наявність»

З кожним роком зростає кількість задекларованих у криптовалютах коштів. Цей метод накопичення використовують як звичайні громадяни, так і держслужбовці. Про це розповів голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик в інтерв'ю «Главкому».

«З кожним роком кількість задекларованих у криптовалютах коштів збільшується: їх використовує як звичайне населення, так і державні службовці. Якщо кілька років тому ніхто про них не знав, то зараз це – такий самий вид накопичення як готівка або кошти на банківських рахунках», – заявив голова НАЗК.

Віктор Павлущик зазначив, що криптовалюта відстежується через інструменти блокчейну: «Вони також є предметом перевірок та здійснення моніторингу способу життя».

За словами посадовця, НАЗК також фіксує порушення використання криптовалют.

«Наприклад, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області задекларував криптовалюту на суму 100 млн грн, але не зміг довести її наявність», – розповів Павлущик.

Раніше Віктор Павлущик розповів, що з 11 жовтня НАЗК запустить нову систему, яка дозволить автоматично заповнювати до 75% даних декларацій. Завдяки нововведенню держслужбовцям стане значно легше подати інформацію про свої статки.