Ердоган викликав істерику у Кремля. Що сталося?

Путін готовий шантажувати світ зерновою угодою

У Росії продовжуються істеричні конвульсії щодо дій Ердогана. Ви запитаєте чому?

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А тому що вони обстрілюють острів Зміїний. Знову. Нанесення ударів по ньому – максимально дурна ідея з військової точки зору. Бо там немає жодної одиниці техніки. Але це має значення для «зернового коридору». Таким чином Росія демонструє, що вона дуууже не хоче, щоб цей коридор працював і передає привіт Ердогану.

Ну, а тим часом Reuters повідомляє, що Росія дуже хоче підключити назад «дочку» Россельхозбанка до системи SWIFT. І Євросоюз може піти на це, щоб продовжити зернову угоду. Я нещодавно теж інсайдив про це. До речі, я писав, що цей банк належить патрушеву-молодшему. Тут окремий привіт всім, хто думає, що санкції не працюють.

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В кремлі так хочуть повернути SWIFT і дати змогу заробляти синочку друга путіна, що готові шантажувати світ зерновою угодою.