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    Думки вголос

    Путін використовує армію, як театральний реквізит

    Чи &laquo;награється&raquo; колись президент Росії в диктатора? - Путін використовує армію, як театральний реквізит
    Чи «награється» колись президент Росії в диктатора?
    фото з відкритих джерел

    Очільнику Кремля хочеться бути в центрі уваги

    Байден поговорить із Путіним, потім чекаємо розмову з Зеленським.

    Сьогодні знову поспілкуються президенти США та Росії. Говоритимуть про Україну як частину світової безпеки.

    Путін хотів би й вживу поговорити, його помічники натякали на січневий візит до Женеви. Та американці відмовили: такі двосторонні заходи з ним не плануються. І що тепер, ще сто тисяч росіян на кордоні вишикуються?

    Війська на порозі України – елемент шантажу, який Путін нескоро сховає в шухляду. Йому хочеться бути в центрі уваги, тож армія нікуди не поспішає. Це театральний реквізит. Інакше президента Росії навіть з-за крісла не побачать.

    Результати цих перемовин дійсно важливі, але ми також повинні бути готові до будь-яких сценаріїв. І якщо Кремль хоча б спробує перейти від шантажу до чогось більшого – показати агресору, чому це була їх помилка.

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: бойовики на Донбасі армія Путін
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    Путін використовує армію, як театральний реквізит