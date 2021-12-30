Путін використовує армію, як театральний реквізит
Очільнику Кремля хочеться бути в центрі уваги
Байден поговорить із Путіним, потім чекаємо розмову з Зеленським.
Сьогодні знову поспілкуються президенти США та Росії. Говоритимуть про Україну як частину світової безпеки.
Путін хотів би й вживу поговорити, його помічники натякали на січневий візит до Женеви. Та американці відмовили: такі двосторонні заходи з ним не плануються. І що тепер, ще сто тисяч росіян на кордоні вишикуються?
Війська на порозі України – елемент шантажу, який Путін нескоро сховає в шухляду. Йому хочеться бути в центрі уваги, тож армія нікуди не поспішає. Це театральний реквізит. Інакше президента Росії навіть з-за крісла не побачать.
Результати цих перемовин дійсно важливі, але ми також повинні бути готові до будь-яких сценаріїв. І якщо Кремль хоча б спробує перейти від шантажу до чогось більшого – показати агресору, чому це була їх помилка.
Джерело: блог Олексія Гончаренко