Путін використовує армію, як театральний реквізит

Очільнику Кремля хочеться бути в центрі уваги

Байден поговорить із Путіним, потім чекаємо розмову з Зеленським.

Сьогодні знову поспілкуються президенти США та Росії. Говоритимуть про Україну як частину світової безпеки.

Путін хотів би й вживу поговорити, його помічники натякали на січневий візит до Женеви. Та американці відмовили: такі двосторонні заходи з ним не плануються. І що тепер, ще сто тисяч росіян на кордоні вишикуються?

Війська на порозі України – елемент шантажу, який Путін нескоро сховає в шухляду. Йому хочеться бути в центрі уваги, тож армія нікуди не поспішає. Це театральний реквізит. Інакше президента Росії навіть з-за крісла не побачать.

Результати цих перемовин дійсно важливі, але ми також повинні бути готові до будь-яких сценаріїв. І якщо Кремль хоча б спробує перейти від шантажу до чогось більшого – показати агресору, чому це була їх помилка.

Читайте також:

Джерело: блог Олексія Гончаренко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.