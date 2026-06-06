Як не стати учасником ДТП: 27 чесних порад водіям

Що потрібно знати кожному водієві

Я народився 27 лютого, люблю число 27, тому ось 27 порад поводження за кермом автівки!

1. Сидячи за кермом, ти повинен кожну секунду бачити, куди їдеш. Як би банально це не звучало, але є водії, які живуть у парадигмі «ну я ж уже їду, що мені тепер – гальмувати щоразу, коли незрозуміло, що там попереду?». Не бачиш, що попереду тебе – зупиняйся або зменшуй швидкість до пішохідної! Не бачиш, що попереду – вважай, що там небезпека! Чого я тільки не бачив на дорогах! Дуже довго описувати. Це відчуття «якщо я не бачу, що попереду – значить, за замовчуванням там небезпека» не формується автоматично. Його доводиться виробляти. Одні встигають це відчуття виробити, не потрапивши в аварію на початку стажу, інші – ні.

2. Пам'ятай, за кермом автомобілів навколо тебе сидять водятли. Вони хочуть тебе вбити, підставити, зіпсувати твоє здоров'я та майно. Все заради того... А заради чого саме... це навіть поспіхом пояснити не можна... Начебто ось він поспішав, ліз по головах, по обочині їхав , щоб виграти 15 секунд – і тут – йому не сподобалося, як ти на нього подивився, і він починає з тобою рамсити 15 хвилин, виходячи на дорогу, розмахуючи монтажкою та життєдайними струменями з перцевих балончиків... .Коротше, всі свої маневри плануй виходячи з цього факту – навколо водятли !

3. Якщо автомобіль у потоці попереду тебе раптом зупинився, не поспішай його обганяти – можуть бути дві причини:

а) водій займався онанізмом і зловив оргазм

б) серйозна.

Серйозна – це, наприклад, бабуся, зігнута навпіл, яка вирішила перейти дорогу де попало, і її за автомобілем, що зупинився, навіть не видно.Коротше кажучи, у ситуації «той, хто їде попереду, раптово зупинився» багато хто в припускає причину а), але треба припускати причину б)

4. Про пішохідні переходи вже сто разів сказано – якщо в сусідньому ряду автомобіль зупиняється, ти теж зупиняєшся. Потім будеш думати й оглядатися, просто гальмуй. При цьому зупинитися треба так, щоб тебе не врізалися ззаду. Думай сам, як це зробити...

5. Ти повинен бути передбачуваним за кермом для інших водіїв і пішоходів. Це найголовніше. Передбачуваність на дорозі – складне поняття. Було б добре хоча б поворотниками користуватися. Це вже 50% успіху.

6. Не відволікайся за кермом. Навігатор налаштовуй, поки стоїш на світлофорі. Ти не послухаєш, але на телефонні дзвінки в ідеалі взагалі не потрібно відповідати за кермом. Ні по гучномовцю, ні по хендсфрі. Просто не потрібно! По-перше, навіть проста розмова забирає до половини уваги. Того, хто хрюкає по телефону за кермом, видно здалеку. Як правило, він їде зі швидкістю 2/3 від потоку і ні на кого не реагує. Тримайся, до речі, від таких подалі! Крім того, ти не знаєш, що тобі скажуть по телефону. Твоя подружка подзвонить і скаже: «А я завагітніла від Васі, а він одружуватися не хоче, візьми мене заміж, ти ж казав, що кохаєш, а хто батько – неважливо! Батько – той, хто виховав, а не той, хто зачав!". Ти точно кермо втримаєш після почутої подібної історії? Або тобі скажуть: «Алі-Бабу випустили з печери! Побігли ділити скарби 40 розбійників з династії!". Побіжиш же, бо минулий раз на Межигіря не встиг? І Боже збав читати смс й набирати повідомлення у WhatsApp під час руху. Так, такі теж є... Навіть у заторі цього робити не треба!

7. Обов’язково поступайся дорогою пішоходам. Просто візьми це за звичку, без жодних «але» та «якщо». Це заощадить багато часу та грошей. Виняток – пропускаючи, стеж, щоб тобі не розтрощили дупу. Дивись у дзеркало заднього виду та дій відповідно до ситуації.

8. Якщо тебе в якійсь ситуації кваплять, сигналячи ззаду, роби всі маневри ще вдвічі виваженіше й обережніше і не зважай на цю істерику. Поспішатимеш – тобі розіб’ють бік на перетині з головною дорогою, а той, хто поспішає з гудком, поїде далі. Так завжди буває. Мій водій іноді в цій ситуації, залежно від настрою, не поспішаючи виходить з машини, оглядає ззаду фари, багажник, стукає по колесах, потім дивиться на того, хто сигналить, і знизує плечима – мовляв, начебто все гаразд, що не так? Ця навичка – не реагувати на гудки водятлів – теж не приходить автоматично, а вимагає тренування.

9. У місті лімітів швидкості все-таки потрібно дотримуватися. Але це якщо їдеш один. Якщо їдеш у потоці – не потрібно випендрюватись, а їхати зі швидкістю потоку. Зазвичай, це все-таки +15...км/год, на жаль.

10. Є ліміти перевищення, за які не штрафують, але це не означає, що вони законні. У разі ДТП із жертвами, якщо трасологічна експертиза доведе це перевищення – це фактор не на твою користь.

11. Безпечної швидкості зіткнення пішохода й автомобіля не буває. Наприклад, у дворі дітки йдуть попереду – на велосипеді чи без нього, а мама ззаду з подружкою, сигареткою та пивом. А потім: «Ой, на дитинку наїхали!».

12. Безпечної та нешкідливої швидкості зіткнення автомобілів теж не буває. Зазвичай буває так. «Ну бампер відполірують, це 2 тисячі!», а потім через хвилину – ой, тут щілина розійшлася, а через 5 хвилин – «Ой, на бампері тріщина, а кронштейни бампера в дупі, а йдуть вони тільки в комплекті з новим бампером, а авто 3 місяці з покупки і моя дружина не буде їздити на подряпаному!». Ну і так далі...

13. Якщо ти в перші три роки навчання водінню не потрапив у ДТП – це не означає, що ти охрінений водій. Тобі просто пощастило. Не трапилася та ситуація, до якої ти був не готовий. Пам'ятай про це. Нормальні люди першу ДТП скоюють на парковці ТЦ, як правило, злегка зачепивши сусідній автомобіль або паркувальний стовпчик. З цього приводу навіть засмучуватися не треба.

14. Пристібайся і пристібай усіх у салоні. При аварії непристібнуті пасажири вб'ють тебе фізично своїм тілом. Казки про «Вася не був пристібнутий, вилетів у лобове скло, решта не змогли вибратися – згоріли» – це «ефект вижившого». Насправді виживають все-таки пристебнуті.

15. Остерігайся далекобійників. Професіоналів не залишилося вже. Забудьте про фільм з Владом Галкіним (він, до речі, на Інтері передачу «Чому Африка» з моїми друзями Санею Комаровим і Голдісом вів). Але зараз за кермом вантажівок вже покоління покемонів.

16. Не завжди вір розмітці і знакам, є купа місць без знаків, де насправді обганяти не можна. Раніше була Рада автомобістів при Кабміні, ми отримували інфу від водіїв і ДАІ реагувало, а зараз отака фігня, малята!

17. Остерігайся водіїв з тонованими вікнами та авто з моторами по 400 коней. Ці машини куплені не для того, щоб їхати в потоці 60 км/год. Тримайся від них подалі, обов'язково щось трапиться у цих вершників апокаліпсису.

18. Незважаючи на те, що за кермом багатьох навколишніх автомобілів небезпечні чорти – май до них повагу. Випускай припарковані машини. Пам'ятай, що потоки зливаються в заторах через одну машину. В Києві це давно на автоматі, у регіонах не скрізь. Одного разу й тебе випустять з парковки або пропустять у заторах...

19. Не намагайся проскочити перехрестя на рожевеньке світло. Можеш зіткнутися з тими, хто поїхав на блєдно-зелененьке світло.

20. Не їдь у далеку дорогу втомленим. Є жлобяри, які їздять по ЄС довгі відстані без зупинки в мотелі (бо там дорого, доїду до безкоштовного прихистку для українців-біженців). Не наслідуй їх. Межа між бадьорістю та сном дуже тонка. Вона невідчутна. Її не можна тренувати. Більше того, з віком стійкість до засинання за кермом знижується. Досвідчені далекобійники можуть розповісти, як, заснувши за кермом, ти не відчуваєш, що дорога давно пішла вбік. Свідомість починає сама добудовувати дорогу прямо з усією фігнею, розміткою, ліхтарями тощо. Прокидаються від того, що тягач починає орати узбіччя... Хоча , можете катнутись один раз. Все одно поки сам не спробуєш, не повіриш (якщо виживеш).

21. Не потрібно по трасі їздити 180. Ось просто не потрібно, і все. Таких зазвичай небагато, вони несподівані для оточуючих. А закінчиться все тим, що за 50 метрів попереду тебе хтось вийде на обгін фури в лівий ряд на швидкості 80 км/год. Або хтось виїде з другорядної дороги і почне неквапливо розганятися. Люди зазвичай не розуміють, що ті дві фари на горизонті – це той, хто їде 200, і він буде тут через 3 секунди.

22. Хочеш їхати швидко – не їдь 180, а просто плануй поменше зупинок, щоб сходити в туалет, поїсти, заправитися. Це математика. Щоб компенсувати 20-хвилинне «попісяти», наступну годину потрібно їхати 140. Це точно потрібно? Зупинки з'їдають час так сильно, що компенсувати це перевищенням швидкості дуже важко. Мало хто це розуміє.

23. Не економ на шинах. У критичній ситуації шини скоротять гальмівний шлях на два метри, що може коштувати кілька сотень тисяч грн. Або 500. Або 3 роки у вʼязниці. Як пощастить.

Май на увазі, що через декілька років експлуатації (залежить від виробника 2-7) незалежно від пробігу найкраща гума перетворюється на пластмасу з усіма наслідками, що з цього випливають, у плані зчеплення з дорогою.

24. На заправці віджени авто від колонки, перш ніж сідати пити свою довбану каву.

25. Не вступай у суперечки з кимось на дорозі, не виходь з машини. Потерпи трохи. Заощадиш багато часу і грошей. В країні війна і кожен другий зараз зі стволом лівим.

26. У зачиненій машині не залишай у салоні НІ-ЧО-ГО. Розб'ють скло, спробують вкрасти.

27. Напишу крамолу. З високим рівнем безпеки можна їздити знайомими дорогами. Як би ти не був уважним, у незнайомій місцевості небезпека потрапити в ДТП зростає в рази. Пам'ятай про це кожну хвилину!