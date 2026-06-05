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ДТП у Броварах: Nissan збив 14-річного пішохода

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДТП у Броварах: Nissan збив 14-річного пішохода
На Київщині сталося ДТП з неповнолітнім потерпілим
фото: поліція Київщини/Facebook

За попередньою інформацією поліції, водій рухався на Nissan X-Trail у напрямку міста Чернігів, коли здійснив наїзд на підлітка

У Броварах на Київщині 46-річний водій автомобіля Nissan X-Trail збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Підліток отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні у непритомному стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередньою інформацією поліції, водій рухався на Nissan X-Trail у напрямку міста Чернігів, коли здійснив наїзд на підлітка. 14-річний хлопець у цей момент перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Через порушення правил переходу дороги зіткнення виявилося неминучим.

Деталі щодо точного місця ДТП у місті, часу доби та дорожніх умов наразі поліція не уточнює. Слідчі продовжують збирати доказову базу та встановлювати всі обставини події.

Після зіткнення 14-річний хлопець був госпіталізований у непритомному стані. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, які надають йому необхідну допомогу. 

Слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, уранці 5 червня на Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса, який перевозив школярів. Внаслідок аварії травми отримали п'ятеро людей, серед яких троє дітей. За даними правоохоронців, водій транспортного засобу під час руху не впорався з керуванням. Автомобіль на швидкості з’їхав на узбіччя, після чого вилетів у кювет та перекинувся на бік.

Раніше у Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія, яка забрала життя двох людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі поблизу селища Макарів. За попередніми даними правоохоронців, 61-річний водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і врізався у Ford Tourneo, за кермом якого перебував 43-річний чоловік.

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Теги: Київщина ДТП діти

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