ДТП із лобовим зіткненням у Бучанському районі: загинуло двоє людей

Аварія сталася на автодорозі поблизу селища Макарів

У Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія, яка забрала життя двох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі поблизу селища Макарів. За попередніми даними правоохоронців, 61-річний водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і врізався у Ford Tourneo, за кермом якого перебував 43-річний чоловік.

«Внаслідок отриманих травм водій та 57-річна пасажирка автомобіля Mazda загинули на місці події», – повідомили у поліції.

Слідчі вже розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула літня жінка. Правоохоронці встановили, що водій вантажного автомобіля перебував у заторі в третій смузі руху в напрямку вулиці Отамана Зеленого. Коли вантажівка рушила з місця, водій допустив наїзд на пішохода – жінку 1943 року народження, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому для цього місці.

Також смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася днями у межах села Калинове, що у Вишгородському районі. Водій автомобіля Audi A4 не вписався в поворот, вилетів у кювет і врізався в дерево. 42-річний водій на заокругленій дорозі не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет, де врізався у дерево. Внаслідок ДТП 56-річний пасажир легковика загинув на місці. Кермувальника госпіталізували з тілесними ушкодженнями, він виявився п’яним.