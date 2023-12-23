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Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
фото з відкритих джерел

Україна поки не зверталася до уряду Естонії з відповідним проханням

Уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для служби у ЗСУ. Про це розповів керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі, його цитує Postimees.

Україна поки не зверталася до уряду Естонії з таким проханням. Разом з тим, Таллін відмовиться схвалювати запит, якщо він все ж таки надійде.

«Україна не має законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і ми не маємо підстав їх видавати», – сказав представник МВС.

Раніше повідомлялося, що Міноборони України планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico. У Німеччині не будуть примушувати українців, що перебувають у країні, до військової служби, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман. 

Зокрема, Умєров висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років. Він також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив. «Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно», – зазначив міністр. Рустем Умєров додав, що важливою є справедливість – мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять.

Згодом Міноборони уточнило заяву Умєрова щодо повернення чоловіків з-за кордону. 

Нагадаємо, військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції. Він повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації. 

Теги: мобілізація Рустем Умєров Україна Володимир Зеленський військові

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