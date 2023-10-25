Австралія не розкриває, скільки саме військовослужбовців буде відправлено на Близький Схід і де вони дислокуватимуться

Австралія направляє на Близький Схід свої війська та військово-транспортні літаки через посилення занепокоєння за австралійських громадян, які перебувають у регіоні, та на випадок подальшого погіршення ситуації. Про це повідомляє BBC.

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Два C-130J Super Hercules вирушають на додаток до важкого транспортного літака C-17A Globemaster і повітряного паливозаправника KC-30, які вже перебувають на Близькому Сході, повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлс.

В інтерв'ю австралійській телерадіокомпанії ABC він сказав, що йдеться про «значну кількість» військ, проте не став уточнювати, скільки саме військовослужбовців буде відправлено і де вони дислокуватимуться.

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Як повідомлялося, у зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході Сполучені Штати Америки доправили ескадрилью винищувачів F-16 для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту. Де саме її буде дислоковано, у Пентагоні не розкривають.

Варто зауважити, що напередодні адміністрація Джо Байдена відправила до Ізраїлю тризіркового генерала морської піхоти та ще кількох офіцерів для допомоги керівництву ізраїльської армії під час операції в секторі Гази.

Раніше Білий дім зробив заяву стосовно наземної операції Ізраїлю проти ХАМАСу.

Також повідомлялося, що американські війська будуть «відповідним чином розміщені» на Близькому Сході на тлі побоювань, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може перерости в ширший регіональний конфлікт.

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Раніше президент США Джо Байден засудив дії ХАМАС і президента Росії Путіна у своєму зверненні щодо війни в Ізраїлі та Україні. Він заявив, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви. Байден пояснив, що допомога Україні та Ізраїлю важливі для Америки, бо історія вчить, що коли терористи не платять за агресію, вони приносять ще більше хаосу, терору та більше руйнувань.