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Міжнародні експерти визнали дрон Magura V5 найрезультативнішим у світі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міжнародні експерти визнали дрон Magura V5 найрезультативнішим у світі
Дрон Magura V5
фото: Головне управління розвідки

Завдяки дронам Magura V5 були вражені 14 російських кораблів, вісім з яких знищені повністю

Український ударний морський дрон Magura V5 за результатами дослідження, опублікованими у польському виданні Political Science and Security Studies Journal, визнаний найрезультативнішим під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Завдяки дронам Magura V5 були вражені 14 російських кораблів, вісім з яких знищені повністю.

За інформацією ГУР, ідеться про розвідувальний корабель росіян «Іван Хурс», патрульний корабель «Сєргєй Котов», десантні судна «Акула» та «Серна», ракетний корабель «Івановєц», великий десантний корабель «Цезарь Куніков», а також російські швидкісні патрульні та десантні катери різних типів.

Збитки, завдані Росії операторами ГУР за допомогою дронів Magura V5, орієнтовно оцінюються у понад $500 мільйонів.

Як зазначається, польські науковці, крім порівняння результативності Magura V5 з іншою зброєю такого типу, також оцінили як використання ударних морських дронів вплинуло на безпекову ситуацію у Чорному морі.

У ГУР нагадали, що триває збір на закупівлю дронів Magura V5, ініційований українськими журналістами і медійниками за посиланням. Із необхідних 10 млн грн уже зібрали майже 7 млн грн.

Що відомо про український дрон Magura V5

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено Magura) V-типу – це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Український морський безпілотний апарат Magura V5
Український морський безпілотний апарат Magura V5
фото: СпецТехноЕкспорт

Безпілотник може виконувати різноманітні операції, такі як спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, бойові місії.

Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю.

«Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах», – заявляють розробники.

Заявлені характеристики:

  • Довжина: 5500 мм або 5,5 м;
  • Ширина: 1500 мм, або 1,5 м;
  • Висота над ватерлінією: 500 мм;
  • Крейсерська швидкість: 22 вузли;
  • Максимальна швидкість: 42 вузли;
  • Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);
  • Корисне навантаження 320 кг;
  • Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

Зазначимо, міжнародна оборонна виставка International Defence Industry Fair (IDEF 2023) проходить з 25 до 28 липня у Стамбулі (Туреччина) в Tuyap Fair and Exhibition Center.

Нагадаємо, нова модель українського безпілотника здатна долати відстань у 3 тис. км, долітаючи до Сибіру. Про це пише The Economist з посиланням на неназваного виробника безпілотників. Як зазначає видання, дану модель безпілотника розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії».

Також повідомлялося, що українські військові вперше в історії уразили FPV-дроном реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган». Відповідне відео було опубліковане на сторінці волонтера Сергія Стерненка у Telegram, інформує «Мілітарний».

Читайте також: Українські інженери представили морський дрон Magura V5 (фото)
Теги: Міноборони корабель ГУР дрон

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