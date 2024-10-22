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Сергій Тихий Журналіст

Парадокс тоталітаризму: як Кім Чен Ин та Путін стали новими символами зла

glavcom.ua
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Північнокорейські солдати воюватимуть за Росію в Україні
фото з відкритих джерел

«Це когнітивний дисонанс для тих, хто ніяк не повірить, що саме Росія – головне Зло сучасності і минулого»

РФ = КНДР, а Путін = Кім Чен Ин. Хто би міг подумати!

Продовжимо знаходити позитив навіть там, де його, здається, і близько немає.

Якщо північнокорейські солдати воюватимуть за Росію в Україні (чи навіть на Курщині), то що це означатиме? А те, що проти нас, разом з нашим одвічним ворогом, пішов режим, який протягом десятиліть служив і служить символом тоталітарного зла для демократичного світу.

Ще раз: Росію, країну «ах, русская культура», колиску «ах, загадочная русская душа» напряму захищає КНДР, наймерзенніший монстр сучасності. Чим не когнітивний дисонанс для тих, хто ніяк не повірить, що саме Росія – головне Зло сучасності і минулого, якщо послухати чесних істориків, а не шкідливих (для Заходу) ідіотів.

Як на мене, це може додати українцям балів в очах європейців та північних американців, які завжди мислили і досі мислять штампами, нав’язаними фашистською російською пропагандою.

Може, попустить їх нарешті?

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Джерело
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Теги: росія війна Північна Корея

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Сергій Тихий

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