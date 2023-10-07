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Кевін Маккарті хоче повністю залишити Конгрес США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кевін Маккарті хоче повністю залишити Конгрес США
Республіканці хочуть бачити Маккарті серед кандидатур на посаду спікера
фото: Facebook Kevin McCarthy

Очікується, що Маккарті й надалі братиме активну участь у діяльності Республіканської партії

Звільнений з посади спікера Палати представників США Кевін Маккарті може взагалі залишити Конгрес відразу після того, як йому оберуть заміну. Про це повідомляє видання Politico.

На закритій зустрічі республіканців, що відбулася після голосування за відставку Маккарті, ексспікер зазначив, що планує завершити депутатську кар'єру в Палаті представників.

«Я збираюся проводити час зі своєю сім'єю», – сказав він. За словами учасників зустрічі, його слова були заглушені криками однопартійців.

«Можливо, мені не пощастило, але я все одно найщасливіша людина з усіх живих», – зазначив Кевін Маккарті.

Деякі республіканці хочуть бачити Маккарті серед кандидатур на посаду спікера, хоча невідомо, чи погодиться він на це.

Як вважають у Республіканській партії, набрати 218 голосів, необхідних для обрання спікера, ніхто, крім Маккарті не зможе.

«Єдиний прийнятний результат – це поновлення Кевіна Маккарті на посаді спікера відповідно до партійних правил. Це цілковито залежить від кількох дисидентів, котрі повинні відмовитися від свого рішення й залагодити шкоду, поки не стало занадто пізно», – заявив республіканець Том Макклінток.

Очікується, що Маккарті й надалі братиме активну участь у діяльності Республіканської партії, незалежно від того, чи залишатиметься він у Конгресі.

Нагадаємо, Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали його відставку, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Ініціативу про відставку спікера Палати представників США запропонував республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Теги: партії фінансування США уряд

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