Кевін Маккарті хоче повністю залишити Конгрес США

Очікується, що Маккарті й надалі братиме активну участь у діяльності Республіканської партії

Звільнений з посади спікера Палати представників США Кевін Маккарті може взагалі залишити Конгрес відразу після того, як йому оберуть заміну. Про це повідомляє видання Politico.

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На закритій зустрічі республіканців, що відбулася після голосування за відставку Маккарті, ексспікер зазначив, що планує завершити депутатську кар'єру в Палаті представників.

«Я збираюся проводити час зі своєю сім'єю», – сказав він. За словами учасників зустрічі, його слова були заглушені криками однопартійців.

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«Можливо, мені не пощастило, але я все одно найщасливіша людина з усіх живих», – зазначив Кевін Маккарті.

Деякі республіканці хочуть бачити Маккарті серед кандидатур на посаду спікера, хоча невідомо, чи погодиться він на це.

Як вважають у Республіканській партії, набрати 218 голосів, необхідних для обрання спікера, ніхто, крім Маккарті не зможе.

«Єдиний прийнятний результат – це поновлення Кевіна Маккарті на посаді спікера відповідно до партійних правил. Це цілковито залежить від кількох дисидентів, котрі повинні відмовитися від свого рішення й залагодити шкоду, поки не стало занадто пізно», – заявив республіканець Том Макклінток.

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Очікується, що Маккарті й надалі братиме активну участь у діяльності Республіканської партії, незалежно від того, чи залишатиметься він у Конгресі.

Нагадаємо, Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали його відставку, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Ініціативу про відставку спікера Палати представників США запропонував республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.