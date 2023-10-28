Протестувальники паралізували роботу Центрального вокзалу Нью-Йорка (фото)

На Центральному вокзалі Нью-Йорка відбулася масштабна акція протесту

У п’ятницю, 27 жовтня, протестувальники заповнили знаменитий Центральний вокзал Нью-Йорка, внаслідок чого один із найжвавіших транспортних хабів у США довелося закрити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Організація Jewish Voice for Peace («Єврейський голос за мир») заявила, що проводить сидячий страйк і вимагає припинення вогню в Секторі Гази.

Транспортне управління Нью-Йорка заявило, що вокзал, через який щодня проходить близько 750 тисяч осіб, закрито до подальшого повідомлення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На кадрах з місця подій видно, як поліцейські вдягають на людей кайданки та ведуть їх із головного вестибюлю.

Поліцейське управління Нью-Йорка повідомило BBC, що поки немає інформації про кількість затриманих.

До слова, з'явилися повідомлення, що війська та танки Ізраїлю ввійшли на територію Сектору Гази і перебувають там з вчорашнього дня

Як повідомлялося, 2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

27 жовтня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів.

Проте Ізраїль відкинув резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про негайне гуманітарне перемир'я в секторі Гази.