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Трамп обрав колишнього сенатора Девіда Пердью послом у Китаї

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп обрав колишнього сенатора Девіда Пердью послом у Китаї
Пердью здобув популярність у 2021 році, коли за підтримки Трампа балотувався на пост губернатора Джорджії
фото: South China Morning Post

Перд’ю працював у Сенаті з 2015 по 2021 роки, а перед цим жив у Гонконзі протягом 40 років та керував бізнесом

Колишній сенатор від Джорджії та бізнесмен Девід Пердью може стати новим послом США в Китаї. Президент-елект Дональд Трамп заявив, що Пердью допоможе налагоджувати відносини з Пекіном на тлі торговельних суперечок і загострення конкуренції між двома найпотужнішими економіками світу. Про це повідомляє Reuters.

«Він відіграватиме ключову роль у реалізації моєї стратегії підтримання миру в регіоні та продуктивних відносин із керівництвом Китаю», – зазначив Трамп у дописі на платформі Truth Social.

Девід Пердью з 2015 до 2021 року був сенатором США, де працював у комітетах зі збройних сил та міжнародних відносин. До цього він займав керівні посади в таких великих компаніях, як Reebok та Dollar General, а також був керуючим директором міжнародної компанії Gitano Group у Сінгапурі та працював у філії корпорації Sara Lee в Гонконгу.

Пердью здобув популярність у 2021 році, коли за підтримки Трампа балотувався на пост губернатора Джорджії. Під час виборчої кампанії він неодноразово висловлювався на підтримку оскарження результатів президентських виборів 2020 року, вважаючи, що якби він був губернатором, то підтримав би спробу скасувати голоси Колегії виборників, що стали вирішальними для перемоги Джо Байдена.

Якщо Сенат затвердить кандидатуру, Пердью змінить на посаді Ніколаса Бернса, досвідченого дипломата та колишнього професора Гарварду. Основним завданням нового посла буде сприяння взаємодії між адміністрацією Трампа та китайськими офіційними особами, зокрема головою КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ. Натомість речниця перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася коментувати можливий вибір Келлога. Вона заявила, що кадрові рішення «і далі оголошуватимуться, коли вони будуть ухвалені».

Згодом Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на пост спецпредставника США по Україні, заявив, що готовий забезпечити «мир через силу». 

До слова, команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припиненні вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна позитивно оцінює рішення обраного президента США Дональда Трампа номінувати Кіта Келлога на посаду спецпредставника. Речник додав, що Келлог – не «нова людина для України. Українське посольство у США підтримувало з ним тісний контакт, у тому числі у рамках експертної дипломатії. З генералом триває хороший діалог».

Теги: США Китай Дональд Трамп

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