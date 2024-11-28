Білий дім повідомив, чи планує передавати Україні ядерну зброю

Білий дім прокоментував заяву заступника голови радбезу РФ Медведєва

США не планують оснащувати Україну ядерною зброєю. Про це Newsweek повідомили в Білому домі,

Зазначається, що Білий дім прокоментував заяву заступника голови радбезу РФ Медведєва про те, що США «серйозно обговорює можливість передачі Києву такого виду озброєння». У дописі Медведєв зазначив, що подібні дискусії Москва може сприйняти як підготовку до ядерного конфлікту з Росією.

Раніше зазначалося, що Сполучені Штати Америки зараз намагаються максимально допомогти Україні. Зокрема, виникла навіть пропозиція повернути Україні ядерну зброю. Про це повідомляє The New York Times.

Так, Джо Байден вже дозволив Україні використання ракет Atacms для ударів по території Росії. Також було підтверджено, що Україна отримає американські протипіхотні міни.

Також Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Як повідомлялося розвідка, рівень загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї наразі низький.