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Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
Країна-агресорка втратила унікальне повітряне судно – літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50
фото з відкритих джерел

За інформацією про збитий А-50 та уражений Іл-22М Пєсков порадив звернутися до міноборони

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на інформацію про збиття двох літаків окупантів над Азовським морем. Про це повідомляють російські медіа.

Пєсков промовчав у відповідь на повідомлення про те, що Росія втратила два військові літаки над Азовським морем. За словами речника Кремля, у нього інформації про це немає, звертатися слід до міноборони країни-агресорки.

Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар фото 1

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив збиття російських літаків. «Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!», – написав Залужний.

Нагадаємо, повітряні сили натякнули на ураження двох російських літаків. Російський розвідувальний літак А-50 збили, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень. Крім того, існує версія, що російський ІЛ-22М в районі Азовського моря був вражений російським ППО, яке захищало Кримський міст.

Згодом пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту збитого А-50

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Теги: росія літак Дмитро Пєсков

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