Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар

За інформацією про збитий А-50 та уражений Іл-22М Пєсков порадив звернутися до міноборони

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на інформацію про збиття двох літаків окупантів над Азовським морем. Про це повідомляють російські медіа.

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Пєсков промовчав у відповідь на повідомлення про те, що Росія втратила два військові літаки над Азовським морем. За словами речника Кремля, у нього інформації про це немає, звертатися слід до міноборони країни-агресорки.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив збиття російських літаків. «Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!», – написав Залужний.

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Нагадаємо, повітряні сили натякнули на ураження двох російських літаків. Російський розвідувальний літак А-50 збили, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень. Крім того, існує версія, що російський ІЛ-22М в районі Азовського моря був вражений російським ППО, яке захищало Кримський міст.

Згодом пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту збитого А-50.