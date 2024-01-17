Як рятувальники ліквідовували наслідки удару по Одесі (фото, відео)

У результаті ворожого удару згоріли чотири автівки

До ліквідації пожеж та порятунку людей задіювалися понад пів сотні співробітників ДСНС

У ніч на 17 січня рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки на Одесу.

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У результаті удару сталось загорання газової труби, чотирьох припаркованих легкових автомобілів, балконів на третьому та четвертому поверхах та квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 50 кв. м. Про це повідомляє ДСНС України.

Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 кв. м.

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Вибуховою хвилею пошкоджено вісім та вогнем знищено чотири автівки.

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фото: ДСНС України

На місці постраждали три особи. Було евакуйовано 130 осіб, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

До ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС залучались 14 одиниць техніки та 52 рятувальники.