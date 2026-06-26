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Воєнний стан – не форс-мажор? Українець стягнув компенсацію з організатора концерту російського гурту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Російський гурт «Кіно» планував виступити в Києві у 2021 році
фото з відкритих джерел

Чоловік ще до вторгнення купив за 12 тис. грн за три квитки

Глядачам через суди вдається повертати втрачені кошти, за які купувалися квитки на концерти до повномасштабного вторгнення, але не відбулися через війну. Про це йдеться у статті «Главкома» «Поверніть гроші за квитки! Хто заплатить за зірвані через тривоги концерти і кіносеанси».

Влітку 2023 року громадянин Микола З. виграв суд в організатора концерту російського гурту «Кіно» ТОВ «Атом інтертеймент юа». На час судового позову фірмою володів громадянин Білорусі Андрій Алєксєєв.

Виступ легендарного рок-гурту мав відбутися у вересні 2021 року у київському Палаці спорту. Однак тричі переносився: на 18 лютого 2022 року,  25 лютого 2022 року і 16 липня 2022 року.

Наприкінці червня 2022-го платформа Concert.uа надіслала смс-повідомлення Миколі З. із попередженням: «Воєнний стан в країні є форс мажорною обставиною, це дозволяє організатору повертати кошти після припинення військового стану».

Разом з тим суд дійшов інших висновків: ТОВ «Атом інтертеймент юа» не виконало взятих на себе зобов’язань, а також не виконало вимог Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах і Закону України «Про захист прав споживачів». У підсумку відповідач має повернути Миколі З. 12 тис. грн (вартість трьох квитків на «Кіно») і 1 тис. грн у вигляді моральної компенсації.

Крім того, це ж ТОВ «Атом інтертеймент юа» програло ще один суд. Позивачка Наталія Ч. довела, що купила два квитки на суму майже 6 тис. грн на концерт ісландського гурту Kaleo. Він мав відгриміти у Києві у жовтні 2022 року, але досі в афішах зазначено про перенесення виступу. Феміда зобов’язала організатора повернути позивачці гроші за квитки. Також ТОВ «Атом інтертеймент юа» повинно відшкодувати 2 тис. грн «за заподіянні душевні страждання».

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Теги: квиток концерт росіяни суд

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