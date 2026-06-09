Літо випробувань: перший тиждень оголив нові ризики і нові можливості

Росія розширює атаки, Україна розширює можливості

Позаду перший тиждень літа.

Залишимо осторонь високі матерії на кшталт листів до Путіна, умивання рук Трампа та маневрів Китаю. Поглянемо на локальні буденні справи.

1. Вкотре з’ясувалося, що співгромадяни читають або сприймають інформацію вибірково.

Майже кожен мій пост починався з переліку жертв та об’єктів атак у Харківській області, констатації, що росіяни випалюють смугу 20+ км від кордону та вивозять логістику. З чітким прогнозом, що може стати гірше.

Вихідні не виняток – за добу росіяни вбили одного цивільного та поранили щонайменше 7 (дані ще оновяться). Серед цілей знову трактор, цивільні автомобілі, житлові будинки та господарські будівлі.

Тим часом повідомлення, що росіяни почали перерізати логістику на трасі Суми – Ахтирка – Харків у районі Богодухова, викликало певну нервозність.

Раджу всім розкласти карти, взяти лінійку й виміряти. І ви одразу побачите зони ризику. Варто врахувати, що можливості дронів зростають. Росіяни, не перетинаючи кордону, зможуть завдавати ударів на більшу глибину.

Є спектр проблем, які будуть з високою ймовірністю. Тому вкотре зазначу – треба намагатися мати запас міцності щодо життєзабезпечення на кілька днів у різних варіаціях (без світла, без води, у спеку, в умовах локального дефіциту, особливо – ліків).

Тоді будуть непогані шанси або розібратися самостійно, або прийняти допомогу.

Влітку буде випробування на міцність, але не тільки України. Тепер це повноцінний двосторонній процес.

2. Сьогодні в центрі уваги – ЗОТ (Крим, Донецька, Луганська, Запорізька області).

ССО та СБС здійснили візит ввічливості до Криму. Знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та нафтобазу «Сім Колодязів» (н.п. Леніно). Дуже важливі об’єкти.

Зверніть увагу, де це. Цілі уражені в напрямку Керчі. Тобто, дрони проходять ВОТ Запорізької / Херсонської областей, Азовське море. Раніше на цій ділянці уразили сторожовий корабель і кілька засобів ППО в районі Арабатської стрілки.

Трохи раніше були відпрацьовані околиці Феодосії та залізнична гілка Феодосія-Владиславівка – Джанкой з додатковою фішкою – ударом по мосту. Тобто, з’явилися можливості системно працювати у східному Криму, підповзаючи до Керчі.

Атака на нафтобазу «Сем Колодезей» і черговий резервуар у Феодосії зменшує можливості для перекидання палива морем і залізницею з метою накопичення та постачання військам окупантів. Бензовозами особливо не допоможеш.

У Криму окупантам і приїжджим стане сумніше.

3. За вихідні було уражено кілька локомотивів товарних поїздів, чергові цистерни та місця дислокації противника.

Один із локомотивів було уражено в Брянській області…

Підсумок.

Коли ви читаєте про успішні удари української армії на середню та велику відстань, уявіть, що РФ завдає аналогічних ударів. З тією різницею, що: Україна не атакує навмисно цивільні та невійськові цілі.

Успішні удари вглиб РФ не означають, що Росія зупинилася.

Росія зіткнулася з тим, чого раніше не було, намагається адаптуватися, але не припиняє атаки. Поки що.

Тому що вже подекуди зовсім не встигає з адаптацією. Що підвищує ризик зривів.