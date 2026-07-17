Зеленський після нічної атаки РФ звернувся до партнерів із терміновим закликом

Упродовж ночі Росія випустила по Україні понад 130 ударних безпілотників та вісім ракет

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку Росії, яка забрала життя мирних жителів в Одесі та Запорізькій області, і закликав міжнародних партнерів прискорити виконання домовленостей щодо посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Президент повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Одесі загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення, серед них троє дітей.

«В Одесі внаслідок нічного ракетного удару Росії по житловому будинку загинули дві людини. Ще п'ятеро людей зазнали поранень, серед них три дитини. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Мої співчуття рідним і близьким», – зазначив Зеленський.

За його словами, цієї ночі російські війська також застосували 15 керованих авіабомб по Сумщині, пошкодивши житлові будинки, бібліотеку та іншу цивільну інфраструктуру. Крім того, під ударами опинилися Запорізька, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька та Дніпропетровська області.

Президент уточнив, що загалом упродовж ночі Росія випустила по Україні понад 130 ударних безпілотників та вісім ракет. Зеленський наголосив, що Україна очікує оперативної реалізації всіх домовленостей із союзниками щодо оборонної підтримки.

«Важливо, щоб кожна державна інституція, усі, хто задіяні до перемовин з партнерами щодо підтримки захисту та стійкості України, були максимально оперативними та ефективними. Потрібно прискорювати виконання всього, про що домовлено на рівні лідерів», – заявив глава держави.

Він підкреслив, що кожен новий пакет військової допомоги має безпосередній вплив на захист українців. «Кожен оборонний пакет зараз – це не просто цифра, а конкретні засоби, які щодня захищають життя тут, в Україні. Я дякую всім, хто працює саме так, і всім партнерам, які допомагають Україні», – наголосив Зеленський.

За попередніми даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по Одесі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Загинули двоє людей, ще щонайменше семеро, серед яких діти, дістали поранення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на російський ракетний удар по Одесі, внаслідок якого загинули двоє людей. Серед жертв – жінка, яка під час атаки гуляла в парку зі своїми дітьми.