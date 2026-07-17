Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський після нічної атаки РФ звернувся до партнерів із терміновим закликом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський після нічної атаки РФ звернувся до партнерів із терміновим закликом
Внаслідок ракетного удару по Одесі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі
фото: ДСНС

Упродовж ночі Росія випустила по Україні понад 130 ударних безпілотників та вісім ракет

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку Росії, яка забрала життя мирних жителів в Одесі та Запорізькій області, і закликав міжнародних партнерів прискорити виконання домовленостей щодо посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Президент повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Одесі загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення, серед них троє дітей.

«В Одесі внаслідок нічного ракетного удару Росії по житловому будинку загинули дві людини. Ще п'ятеро людей зазнали поранень, серед них три дитини. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Мої співчуття рідним і близьким», – зазначив Зеленський.

За його словами, цієї ночі російські війська також застосували 15 керованих авіабомб по Сумщині, пошкодивши житлові будинки, бібліотеку та іншу цивільну інфраструктуру. Крім того, під ударами опинилися Запорізька, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька та Дніпропетровська області.

Президент уточнив, що загалом упродовж ночі Росія випустила по Україні понад 130 ударних безпілотників та вісім ракет. Зеленський наголосив, що Україна очікує оперативної реалізації всіх домовленостей із союзниками щодо оборонної підтримки.

«Важливо, щоб кожна державна інституція, усі, хто задіяні до перемовин з партнерами щодо підтримки захисту та стійкості України, були максимально оперативними та ефективними. Потрібно прискорювати виконання всього, про що домовлено на рівні лідерів», – заявив глава держави.

Він підкреслив, що кожен новий пакет військової допомоги має безпосередній вплив на захист українців. «Кожен оборонний пакет зараз – це не просто цифра, а конкретні засоби, які щодня захищають життя тут, в Україні. Я дякую всім, хто працює саме так, і всім партнерам, які допомагають Україні», – наголосив Зеленський.

За попередніми даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по Одесі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Загинули двоє людей, ще щонайменше семеро, серед яких діти, дістали поранення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на російський ракетний удар по Одесі, внаслідок якого загинули двоє людей. Серед жертв – жінка, яка під час атаки гуляла в парку зі своїми дітьми. 

Читайте також:

Теги: росія Володимир Зеленський обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та Рубіо на зустрічі з Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі
Трамп і Рубіо оцінили українські удари по території Росії
8 липня, 16:12
На місцях прильотів працюють рятувальники
Понад 10 вибухів і пожежі: Росія масовано вдарила по Києву балістикою
8 липня, 01:16
Масований наліт дронів змусив Росію обмежити роботу шести аеропортів
Росія зазнала масштабної атаки дронів: під ударом опинилися Москва і Білгород
7 липня, 07:23
Генштаб пояснив мету нового фейку Росії
Генштаб спростував фейк РФ про «удар ЗСУ» по білоруському автобусу
2 липня, 17:45
ЗСУ атакували важливі військові об'єкти РФ одразу в кількох регіонах
Генштаб повідомив про успішні удари по Керчі, Феодосії та Волгограду
27 червня, 12:34
Росія завдала 47 ударів по Чернігівщині
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Чернігівщини
27 червня, 10:28
Після саміту G7 Москва заговорила про провал американського посередництва
Зрада Анкориджа? Росіяни шоковані зміною поведінки Трампа
24 червня, 07:21
На Воронезькому заводі напівпровідникових приладів виникла пожежа
Удар по заводу, який виготовляє деталі для ракет: влада Воронежа повідомила деталі
22 червня, 20:33
Бригада «Лють» показала, як виглядає Костянтинівка у травні 2026 року
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Події в Україні

Зеленський після нічної атаки РФ звернувся до партнерів із терміновим закликом
Зеленський після нічної атаки РФ звернувся до партнерів із терміновим закликом
Сили безпілотних систем уразили ще12 суден тіньового флоту РФ у Чорному морі
Сили безпілотних систем уразили ще12 суден тіньового флоту РФ у Чорному морі
Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року
Дрони вночі влаштували окупантам пекельну «бавовну» в Керчі
Дрони вночі влаштували окупантам пекельну «бавовну» в Керчі
Втрати ворога станом на 17 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 17 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Росіяни скинули п'ять КАБів на Суми: пошкоджено центр міста
Росіяни скинули п'ять КАБів на Суми: пошкоджено центр міста

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua