Сімферополь і Ялта залишилися без світла після атаки дронів

У Севастополі мобільні вогневі групи відкривали вогонь по дронах прямо над житловими будинками

У ніч на 25 червня окупований Крим знову накрила хвиля вибухів – від Сакського й Бахчисарайського районів до Керченського напрямку. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури в Сімферополі, Ялті та Євпаторії, через що в містах на деякий час зникало світло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Кримський вітер» та Exilenova+.

Сакський та Бахчисарайський напрямки

Вибухи на півострові пролунали ще до півночі. Перші повідомлення стосувалися потужного вибуху в районі Сак, а згодом – ще одного гучного розриву в місті. Майже одночасно підписники писали про сильний вибух у Бахчисарайському районі та про віддалені розриви, які чули в селищі Гвардійське.

Сімферополь і Красноперекопський район

У Сімферополі зафіксували щонайменше три потужні вибухи – стрілянини до того не було. Підписники також повідомляли про серію розривів і стрілянину в різних частинах міста, а також про проліт дронів у напрямку аеродрому «Кача». За даними Telegram-каналу Exilenova+, зафіксовано момент удару по об'єкті енергетичної інфраструктури в Сімферополі з подальшим вимкненням світла – у центрі міста на деякий час зникало електропостачання.

У Красноперекопському районі від вибуху, за словами очевидців, тряслися вікна в квартирах. Окремий гучний вибух пролунав і в Первомайському районі.

Севастополь: атака на ТЕС і мобільні вогневі групи

У Севастополі мобільні вогневі групи вели вогонь по дронах, які пролітали прямо над житловими будинками. За повідомленнями місцевих каналів, під ударом опинилася Балаклавська ТЕС. Окупований Севастополь перебував під масованою атакою ударних БпЛА, повідомляв Telegram-канал Exilenova+. За даними каналу, дрони летіли з усіх напрямків, а серед цілей – об'єкти енергетичної інфраструктури міста.

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Південне та західне узбережжя

У Заозерному під Євпаторією літали дрони, їх намагалися збивати, проте без особливого успіху – під час атаки кілька разів стрибала напруга, а світло на короткий час зникало. В Ялті повністю зникло електропостачання.

Керченський напрямок

Підписники також фіксували проліт дронів над Білогірським і Ленінським районами – безпілотники летіли в бік Керчі. Окремий вибух пролунав в Армянську.

За даними «Кримського вітра», окупаційне МНС оголосило безпілотну небезпеку на півострові зі значним запізненням після перших розривів.



Нагадаємо, попередньої ночі, 24 червня, окупований Крим вже накривала серія потужних вибухів – тоді під ударом опинилася головна електропідстанція Севастополя, і місто повністю залишилося без світла. Згодом стало відомо про масштабний енергоколапс на півострові – без електропостачання залишилися Севастополь, Сімферополь, Ялта й Алушта, а рух приміських поїздів тимчасово зупиняли.