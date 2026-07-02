The Economist: Оголошена Зеленським 40-денна кампанія ударів – це спроба змусити Росії до переговорів

Українські удари по РФ готують ґрунт для переговорів

Оголошена Володимиром Зеленським 25 червня нова хвиля дронових атак, покликана схилити Кремль до мирних переговорів, демонструє здатність українського президента перегравати Володимира Путіна в інформаційній війні. Проте реальний військовий баланс є менш однозначним, ніж риторика, хоча українські погрози підкріплені реальними діями на землі. Про це пише The Economist, передає «Главком».

Наразі українські безпілотники продовжують атакувати російські нафтопереробні заводи, що вже призвело до нормування бензину в понад десяти регіонах РФ. Головним трендом цього літа стала операція БпЛА середнього радіусу дії, спрямована на ізоляцію окупованого Криму через удари по мостах, залізницях та поромах. Плани цієї кампанії розроблялися з початку 2025 року, а її реалізація у другій половині травня стала можливою після формування спеціальних підрозділів і накопичення техніки. Додаткові можливості відкрилися після згоди Ілона Маска заблокувати російським військам доступ до мережі Starlink.

Командир 413-го полку безпілотних систем майор Євген Карась зазначив, що ключовим успіхом стало знищення понад 70 російських систем ППО за останні три місяці. Також українські дрони нового покоління суттєво ускладнили рух трасою Р-280 від Маріуполя до Криму, через що вантажний трафік там упав на 71%.

Попри це, Крим наразі не є повністю ізольованим. Речник українського флоту Дмитро Плетенчук наголосив, що повна блокада – це питання місяців, і поточні дії є радше планом оборони, метою якого є максимальне ускладнення функціонування кримського угруповання РФ. Джерела в розвідці підтверджують, що окупанти все ще мають запаси палива на кілька тижнів.

Водночас на Донбасі ситуація для ЗСУ залишається важкою. Складний рельєф обмежує ефективність безпілотників, а розгалужена мережа доріг дозволяє росіянам зберігати стабільне постачання. Наступ РФ поблизу Костянтинівки, Краматорська та Слов’янська триває. За даними Генштабу ЗСУ, російське угруповання в Україні налічує 721 300 осіб, а армія РФ зберігає щонайменше дворазову перевагу в артилерії та щоденно випускає до 90 ракет і 300 керованих авіабомб.

Журналісти зазначають, що згадки українського керівництва про умовні часові рамки є елементом політичного театру та когнітивної війни. Цей термін розрахований на те, щоб збігтися з можливим початком відкритих мирних переговорів у серпні, коли Кремль визначатиметься щодо доцільності проведення осінньо-зимової кампанії.

Україна сподівається, що тиск на Крим змусить Путіна сісти за стіл переговорів, адже в іншому випадку взимку Росія може поновити удари по українській енергосистемі. Окрім того, така стратегія покликана підтримати внутрішній дух українців та продемонструвати успіхи адміністрації Дональда Трампа у США, хоча реальні зміни на фронті, попри певне перебільшення в медіа, залишаються відчутними – зокрема, через оголошення окупаційною владою режиму надзвичайної ситуації в Криму ще 26 червня.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив на місці ворожого удару в Дарницькому районі столиці, що Росія, безумовно, отримає відповідь за масований комбінований обстріл Києва в ніч на 2 липня.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.