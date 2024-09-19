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У Росії заарештовано начальника бронетанкової служби

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Росії заарештовано начальника бронетанкової служби
Імовірно, Путілов відповідав за ремонт і обслуговування бронетехніки, яку 90-та танкова дивізія використовує в бойових діях в Україні 
фото: російські ЗМІ

Міноборони РФ продовжує боротьбу з корупціонерами

Кремль заарештував начальника бронетанкової служби Центрального військового округу 18 вересня за підозрою в отриманні великого хабара. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Слідчий комітет Росії оголосив 18 вересня, що порушив справу проти начальника бронетанкової служби Дениса Путілова за отримання хабара в розмірі 10 мільйонів рублів ($107 тис.) в обмін на видачу контрактів на ремонт та обслуговування військової техніки підприємцю на прізвище Чудінов. 

Аналітики зауважили, що на території Центрального військового округу дислокується 90-та танкова дивізія Росії, і Путілов, найімовірніше, мав безпосереднє відношення до нагляду за ремонтом і обслуговуванням танків та іншої бронетехніки, яку 90-та танкова дивізія використовує в бойових діях в Україні. 

ISW спостергіає, що з початку перебування Бєлоусова на посаді міністра оборони РФ у травні 2024 року такі корупційні справи проти високопосадовців міноборони Росії значно почастішали, як результат прагнення Бєлоусова викорінити корупцію та вирішити проблеми неефективного управління, які вразили відомство за часів колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

«Зв'язки Путілова з Шойгу залишаються нез'ясованими на момент написання цієї публікації, але його арешт свідчить про те, що Бєлоусов намагається розправитися з корумпованими і неефективними чиновниками, які відповідають за утримання російських військових активів, зокрема, дефіцитної бронетехніки».

Нагадаємо, що наприкінці серпня в Росії за підозрою в шахрайстві заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Павла Попова. Йому загрожує до 10 років колонії. Син Попова, Роман, два роки торгував військовою формою та амуніцією через інтернет.

Раніше повідомлялося,  у Росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію.  

Також у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

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Теги: арешт Міноборони РФ росіяни росія

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