Що потрібно зробити Україні та Заходу для перемоги у війні: версія від The Economist

The Economist пише, що «як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, у нього немає для цього ні людей, ні зброї»

Видання пише, що Україна потребує термінової зміни курсу через втомленість міжнародної спільноти

Україна та Захід не повинні визнавати незаконні претензії Росії на окуповані території, а натомість зберігати прагнення до возз'єднання. Переконливе запобігання подальшому просуванню Росії на полі бою допоможе Україні продемонструвати безперспективність нових великих наступів противника. Про це написало видання The Economist.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом презентував План перемоги, який, як очікується, включає новий заклик до надання зброї та фінансової допомоги.

Видання пише, що Україна потребує термінової зміни курсу через втомленість міжнародної спільноти, зокрема ультраправих у Німеччині та Франції, які вважають підтримку України марною витратою. Існує ризик, що Дональд Трамп може стати президентом США і висловлює наміри продати Україну Володимиру Путіну. Якщо Зеленський і далі буде ігнорувати реальність і стверджувати, що українська армія може повернути всі втрачені території, це може призвести до відчуження прихильників України та поглиблення розділень у суспільстві.

Видання зазначає, що незалежно від того, чи переможе Дональд Трамп у листопаді, єдиною надією на підтримку США та Європи, а також на об’єднання українців, є новий підхід. Він має починатися з чесних заяв лідерів про те, що означає перемога. Зараз Україна, за оцінками, «немає ні людей, ні зброї», щоб здолати Росію. Путін напав на Україну не тільки заради її території, а щоб зупинити її перехід до процвітаючої демократії, орієнтованої на Захід. Важливим призом у цій війні залишаються прагнення України до демократичних цінностей.

The Economist пише, що «як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, у нього немає для цього ні людей, ні зброї». Президент України має «прийняти цю гірку правду». Після цього, як зазначає видання, «західним лідерам потрібно зробити його головну мету війні реалістичною, забезпечивши Україні військовий потенціал і гарантії безпеки, яких вона потребує».

Запрошення України до НАТО вже зараз могло б стати важливим кроком. Якщо Україна зможе переконливо довести Росії, що вона не має перспектив для подальшого просування на полі бою, це покаже безперспективність нових наступальних операцій. Навіть без офіційної мирної угоди це може стати єдиним способом припинити бойові дії і гарантувати безпеку, від якої залежить процвітання і демократія в Україні.

Для цього необхідно збільшити постачання озброєнь, про які просить Зеленський. Україні потрібні ракети великої дальності, які можуть вражати цілі в глибині Росії, а також системи протиповітряної оборони для захисту своєї інфраструктури. Другим важливим кроком є запрошення України до НАТО від президента Байдена вже зараз. Більш чітка обіцянка членства в НАТО допоможе Зеленському перевизначити поняття перемоги, стримати Росію і надати Україні переваги у військовій промисловості.

Розробка нового плану перемоги вимагатиме зусиль як від Зеленського, так і від західних лідерів. Якщо ж вони продовжать заперечувати реальність, це призведе до поразки України, що матиме ще більш трагічні наслідки.

«Більш тверда обіцянка членства в НАТО допомогла б Зеленському перевизначити перемогу; реальна військова мета стримає Росію; НАТО виграє від оновленої військової промисловості України. Розробка нового плану перемоги вимагає багато чого від Зеленського і західних лідерів. Але якщо вони заперечуватимуть, то призведуть до поразки України. І це буде набагато гірше», – написало видання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у США, починаючи з 22 вересня. Пізніше стало відомо, що тривалість візиту президент продовжив ще на один день.

Раніше Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.

До слова, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні