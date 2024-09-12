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Патріарх Кирило після хресного ходу відчув себе зле, йому викликали швидку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Патріарх Кирило після хресного ходу відчув себе зле, йому викликали швидку (фото)
Патріарха Кирила під руки супроводжували до машини лікарів
фото: Фонтанка.ру

Після завершення хресної ходи на честь перенесення мощів Олександра Невського патріархові стало погано – його під руки супроводжували до швидкої

Після завершення хресного ходу Невським проспектом у Санкт-Петербурзі соратник диктатора Володимира Путіна та патріарх Російської Православної Церкви Володимир Гундяєв (Кирило) звернувся до віруючих з промовою, після чого відчув нездужання і був змушений звернутися за медичною допомогою.

Як повідомляє кореспондент «Фонтанки», у своєму виступі патріарх застеріг парафіян від «спокус та впливу Заходу». Він зазначив, що в інших країнах магазини можуть здатися кращими, а розваг — більше, створюючи ілюзію кращого способу життя.

Однак, за його словами, історія свідчить, що «істина на нашому боці». Патріарх також розповів про приклад Олександра Невського і наголосив на важливості жити, прагнучи до того, щоб життя навколо ставало кращим для інших.

Після завершення хресної ходи на честь перенесення мощів Олександра Невського журналіст «Фонтанки» зауважив, що патріархові стало погано – його під руки супроводжували до швидкої.

Після завершення хресної ходи на честь перенесення мощів Олександра Невського журналіст «Фонтанки» помітив, що патріархові стало погано — його під руки супроводжували до швидкої
Після завершення хресної ходи на честь перенесення мощів Олександра Невського журналіст «Фонтанки» помітив, що патріархові стало погано — його під руки супроводжували до швидкої
фото: Фонтанка. ру
Медики надали необхідну допомогу, і Патріарх залишив місце на власній автівці
Медики надали необхідну допомогу, і Патріарх залишив місце на власній автівці
фото: Фонтанка. ру

За словами джерела у Смольному, причиною нездужання стала спека. Медики надали необхідну допомогу, і Патріарх залишив місце на власній автівці.   

Нагадаємо, очільник Російської православної церкви патріарх Кирило отримав завдання переконати світову релігійну громадськість у тому, що не Росія чинить криваві злочини, а Україна порушує міжнародні принципи у сфері релігійної свободи. Про це повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті. Як зазначено в повідомленні, патріарх Кирило, який закликав до геноциду та називав загарбницьку війну проти України «священною», зустрінеться з релігійними діячами, щоб переконати їх, що «зло – це добро, а брехня – правда».

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів. 

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Теги: патріарх Кирил росія хресний хід

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