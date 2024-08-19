Курська операція розкрила слабкість Путіна і Лукашенка

Лукашенко і Путін вдають із себе сильних після українського наступу на Курську область

Українські військові на Курщині фактично розтоптали нарцисичну велич обох

Лукашенко дав інтерв'ю російській пропаганді. Розбирати цитати немає сенсу, але загальне тло треба відзначити.

Лукашенко і Путін мають характерні ознаки нарцисичної поведінки, про що багато спеціалістів говорило раніше.

Курською операцією Україна фактично розтоптала нарцисичну велич обох, адже увійшла на суверенну і недоторканну територію не просто Росії, а й Союзної держави РФ-РБ. Відбувся перенос війни на територію ворога і сильне приниження гордині воєнного злочинця Путіна.

Бо як раптово, швидко і впевнено ЗСУ увійшло у Курську область РФ, то де гарантія, що у майбутньому білоруські добровольці не забажають здійснити похід свободи на Мінськ. Тому для внутрішньої аудиторії (російської і білоруської) треба негайно пояснити, що зовсім ніякого приниження та ослаблення Росії та Білорусі не сталося.

Це робиться елементарними маніпуляціями та характерними для Лукашенко дешевими ужимками. Ось найбільш банальний приклад з інтерв'ю: начебто РФ та РБ можуть втілити наступальний план нападу на Польщу.

Бачимо спробу штучно відновити сприйняття путінської Росії як сильної держави, якої і далі бажано остерігатись. Бо на тобі згадку про ядерну зброю, на тобі напад на Польщу. Рефлексивне управління.