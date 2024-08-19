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Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Курська операція розкрила слабкість Путіна і Лукашенка

glavcom.ua
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Лукашенко і Путін вдають із себе сильних після українського наступу на Курську область
фото: reuters.com

Українські військові на Курщині фактично розтоптали нарцисичну велич обох 

Лукашенко дав інтерв'ю російській пропаганді. Розбирати цитати немає сенсу, але загальне тло треба відзначити.

Лукашенко і Путін мають характерні ознаки нарцисичної поведінки, про що багато спеціалістів говорило раніше.

Курською операцією Україна фактично розтоптала нарцисичну велич обох, адже увійшла на суверенну і недоторканну територію не просто Росії, а й Союзної держави РФ-РБ. Відбувся перенос війни на територію ворога і сильне приниження гордині воєнного злочинця Путіна.

Бо як раптово, швидко і впевнено ЗСУ увійшло у Курську область РФ, то де гарантія, що у майбутньому білоруські добровольці не забажають здійснити похід свободи на Мінськ. Тому для внутрішньої аудиторії (російської і білоруської) треба негайно пояснити, що зовсім ніякого приниження та ослаблення Росії та Білорусі не сталося.

Це робиться елементарними маніпуляціями та характерними для Лукашенко дешевими ужимками. Ось найбільш банальний приклад з інтерв'ю: начебто РФ та РБ можуть втілити наступальний план нападу на Польщу.

Бачимо спробу штучно відновити сприйняття путінської Росії як сильної держави, якої і далі бажано остерігатись. Бо на тобі згадку про ядерну зброю, на тобі напад на Польщу. Рефлексивне управління.

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Джерело
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Теги: Курщина Україна напад військові путін війна Олександр Лукашенко росія Білорусь

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Олег Постернак

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