США запровадили санкції в IT-галузі. Список компаній, які виходять з ринку Росії
МЗС: Санкції заборонять американським компаніям надавати юрособам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів
Через запроваджені США посилені санкції проти РФ в IT галузі низка провідних компаній вже оголосила про вихід з російського ринку. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Facebook.
«США запровадили посилені санкції проти РФ в IT-сфері – низка провідних компаній та сервісів оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів вже з 12 вересня», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати прибуток через AdSense, а також:
- Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку;
- Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним в РФ;
- Сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;
- Компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;
- Сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;
- Системи CAD, Autodesk вийшли з РФ, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країн.
«Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів», – додали в МЗС.
У міністерстві нагадали, що в листопаді 2022 року Санкційна група Єрмака-Макфола вперше запропонувала IT-санкції проти РФ, і подякували партнерам за рішучі дії.
Нагадаємо, Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти Повітряно-космічних сил Росії. У відомстві відзначили, що разом зі США Велика Британія накладає санкції на низку ключових осіб та організацій за їхню роль у сприянні військовій підтримці Іраном Росії, включаючи тих, хто бере участь у ланцюжках постачання балістичних ракет і безпілотників.
Як відомо, Міністерство фінансів США сьогодні, 10 вересня оголосило про введення нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб з Ірану та Росії.
Також Велика Британія у середу додала до санкційного списку десять нових танкерів, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.
До слова, Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
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