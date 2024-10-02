Посли ЄС схвалили новий механізм санкцій проти Росії

Санкційний пакет буде зосереджений на російських загрозах

Новий санкційний механізм набуде чинності наступного тижня

Посли Європейського Союзу сьогодні, 2 жовтня, погодили новий режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк.

Новий санкційний механізм набуде чинності наступного тижня.

«Новий механізм санкцій ЄС проти гібридних дій Росії схвалений послами країн-членів Євросоюзу», – повідомив він.

Раніше Джозвяк зазначав, що ЄС спочатку хотів запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських загрозах.

Як повідомлялося, Європейський Союз збирається запровадити тематичний режим санкцій проти Росії. Зокрема, новий санкційний пакет буде присвячений гібридним загрозам країни-агресорки.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти п’яти кораблів та двох судноплавних організацій відповідно до режиму санкцій проти РФ. Раніше Управління зі здійснення фінансових санкцій Великої Британії наклало штраф у 15 тис. фунтів стерлінгів (826, 3 тис. грн) на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій проти РФ.

До слова, США, Австралія та Велика Британія запровадили санкції проти кіберзлочинного російського угруповання Evil Corp.