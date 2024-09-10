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Шмигаль розповів про підготовку енергетичної інфраструктури до зими та атак РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Шмигаль розповів про підготовку енергетичної інфраструктури до зими та атак РФ
Енергетики проводять ремонтні роботи
фото: «Укренерго»

За словами Шмигаля, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури першої черги «Укренерго» вже захищені на 85%

Наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту. Про це заявив прем'єр-міністр Денис на пресконференції про результати роботи уряду.

Наразі, за словами Шмигаля, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури першої черги «Укренерго» вже захищені на 85%. 

На запитання щодо того, скільки взимку не буде світла, Шмигаль вказав, що  неправильно зараз робити прогнози. 

«Ніхто не може сьогодні сказати про чотири години, 16 годин або зовсім без відключень,  тому що росіяни мають свої плани. Ми до цього готуємося і розуміємо, як проходити  цю зиму. Ми точно її пройдемо, разом, об'єднані,  підготовлені до цієї зими. В яких умовах ми її будемо проходити - буде видно лише по мірі того, як ми будемо рухатись в цей зимовий опалювальний сезон, – заявив Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що робиться  для того, щоб цю зиму Україна пройшла стабільно та впевнено. 

«Ми захищаємо наші енергооб'єкти першим, другим рівнем захисту, переший рівень захисту – це габіони з піском. Другий - це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів а також захищають від уламків ракет наші енергооб'єкти. Така робота робиться. На 85 відсотків сьогодні  більшість об'єктів, які мають бути захищені  в першій черзі «Укренерго» вже захищені» – розповів Шмигаль. 

За його словами, держава виділила для цього близько 19 млрд гривень, «Укренерго» профінансувало ще близько 13 млрд грн з коштів партнерів, які виділені як кредити для компанії. 

«Окремо всі наші газовидобувні підприємства, нафтопереробні підприємства також дійшли елементи захисту першого другого рівня і плюс активний захист – це загалом система ППО . В загальному переважно об'єкти енергоінфраструктури попадають в захисти комплексів Patriot, Iris-T та інших, – наголосив прем'єр. 

За його словами, кожен з таких об'єктів є захищений загальною системою прикриття, а також  кожен об'єкт захищається окремо мобільними вогневими групами а також окремо під кожен об'єкт виділяються «індивідуальні об’єктові засоби протиповітряного захисту і ураження ворожих цілей».

Нагадаэмо, українці мають вмикати електроприлади вночі, що дозволить згладити ранкові піки споживання. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

До слова, ДТЕК використовує всі можливості, щоб переконати світову спільноту збільшити допомогу Україні у відновлення енергосистеми. Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко. За словами Тімченко, наразі ДТЕК націлена на максимально можливе відновлення енергоблоків ТЕС до похолодання, аби зайти у наступний опалювальний сезон підготовленими, наскільки це можливо.

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Теги: росіяни Укренерго робота Україна держава українці опалювальний сезон міністр

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