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Загинув під час операції на Курщині. Згадаймо Олександра Савчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув під час операції на Курщині. Згадаймо Олександра Савчука
У скарбниці Олександра Савчука чимало військових відзнак та нагород
колаж: glavcom.ua

На фронті Олександр Савчук був головним сержантом батареї артилерійського дивізіону. Свого часу проходив навчання у Німеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Савчука. 

08 вересня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, в районі одного з населених пунктів Курської області, загинув захисник України Олександр Савчук. Про це повідомила Сокирянська міська рада. 

Олександр Савчук народився 1 серпня 2000 року. Він активно займався спортом та ще з дитинства мріяв стати військовим. Загальну середню освіту Сашко здобував у загальноосвітній школі №1 міста Сокиряни. Після сьомого класу вирішив навчатися у Буковинському військовому ліцеї міста Новодністровськ.

На фронті Олександр Савчук був головним сержантом батареї артилерійського дивізіону
На фронті Олександр Савчук був головним сержантом батареї артилерійського дивізіону
фото: Сокирянська міська рада, Facebook

На фронті герой був головним сержантом батареї артилерійського дивізіону. Свого часу проходив навчання в Німеччині. У скарбниці Олександра Савчука чимало військових відзнак та нагород.

«Він дійсно був тим, на яких, як кажуть, тримається Україна. Справжнім патріотом і захисником своєї країни, борцем за правду і незалежність Батьківщини», – пишуть про Савчука у Сокирянській міськраді.

На превеликий жаль, 8 вересня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, в районі одного з населених пунктів Курської області, Олександр Савчук загинув.

У захисника України залишилися мама Валентина Іванівна, тато В'ячеслав Миколайович, бабуся Маргарита Миколаївна, інші родичі, побратими та друзі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці Україна хвилина мовчання пам'ять

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