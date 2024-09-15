Загинув під час операції на Курщині. Згадаймо Олександра Савчука

На фронті Олександр Савчук був головним сержантом батареї артилерійського дивізіону. Свого часу проходив навчання у Німеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Савчука.

08 вересня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, в районі одного з населених пунктів Курської області, загинув захисник України Олександр Савчук. Про це повідомила Сокирянська міська рада.

Олександр Савчук народився 1 серпня 2000 року. Він активно займався спортом та ще з дитинства мріяв стати військовим. Загальну середню освіту Сашко здобував у загальноосвітній школі №1 міста Сокиряни. Після сьомого класу вирішив навчатися у Буковинському військовому ліцеї міста Новодністровськ.

На фронті Олександр Савчук був головним сержантом батареї артилерійського дивізіону фото: Сокирянська міська рада, Facebook

На фронті герой був головним сержантом батареї артилерійського дивізіону. Свого часу проходив навчання в Німеччині. У скарбниці Олександра Савчука чимало військових відзнак та нагород.

«Він дійсно був тим, на яких, як кажуть, тримається Україна. Справжнім патріотом і захисником своєї країни, борцем за правду і незалежність Батьківщини», – пишуть про Савчука у Сокирянській міськраді.

На превеликий жаль, 8 вересня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, в районі одного з населених пунктів Курської області, Олександр Савчук загинув.

У захисника України залишилися мама Валентина Іванівна, тато В'ячеслав Миколайович, бабуся Маргарита Миколаївна, інші родичі, побратими та друзі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.