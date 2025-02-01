Експрокурор пояснив, що заважає роботі військового омбудсмена

30 грудня 2024 року було призначено Ольгу Решетилову уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів

«Військовий омбудсмен просто не може забезпечити той результат, на який очікують, виходячи з його повноважень відповідно до положень Конституції»

Колишній військовий прокурор Павло Богуцький зауважив, що існує низка чинників, які ускладнюють ефективну роботу військового омбудсмена. За його словами, без належної системи допоміжних органів, таких як військові правоохоронні структури та суди, омбудсмен обмежений у своїх можливостях. Про це Богуцький зазначив в інтерв'ю «Главкому».

«Які в законі є механізми захисту омбудсменом порушених прав людини, зокрема, військовослужбовців? Він просто не може забезпечити той результат, на який очікують, виходячи з його повноважень відповідно до положень Конституції», – впевнений Богуцький.

Водночас експрокурор наголосив, що сумнівів у необхідності діяльності омбудсмена немає. Богуцький вважає, що він може порушувати питання дисциплінарної відповідальності прокурорів, поліцейських та суддів. Але діяти військовий омбудсмен має через військову прокуратуру, військовий правоохоронний орган та військові суди.

«Ніхто не проти існування такої інституції, але ми ж розуміємо ілюзорність його можливостей, – пояснює експрокурор. – От наразі в омбудсмена зареєстровано майже 17 тис. звернень військовослужбовців. А ще є Центральне управління захисту прав військовослужбовців у структурі Міноборони, у якого є повноваження доповісти міністру і повідомити командира, що той щось порушив та має вжити заходів. Але при цьому немає жодних адміністративних та правових важелів. І знову ми повертаємося до необхідності запровадження військової юстиції».

Нагадаємо, що 30 грудня 2024 року очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що обрав «сильну кандидатуру» на посаду військового омбудсмена.

До слова, найчастішими скаргами від військових до омбудсмена є ненадання відпусток та відсутність виплат після поранень. Упродовж 2024 року до нього надійшло близько 4 тис. скарг від чинних військовослужбовців, і за кожним із них була юридична реакція. Окрім відпусток та відсутність виплат, солдати також часто скаржаться на незаконні дії командирів.

Як повідомлялося, основним завданням військового омбудсмена буде розгляд та реагування на скарги військовослужбовців. Про це повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова.