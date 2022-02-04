На Росію чекає «Матір всіх санкцій»

український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Республіканці кажуть, що Путіна слід покарати за зловмисну поведінку вже зараз

Вже найближчими днями у Конгресі США можуть досягти згоди щодо потужного пакету санкцій проти Росії. «Матір всіх санкцій», як його тут називають. Демократи та республіканці вели інтенсивні розмови останні кілька тижнів – тепер вони вийшли на фінішну пряму.

Вчора держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та інші посадовці провели для сенаторів та конгресменів закритий брифінг з останніми даними розвідки США. За словами законодавців, зустріч була дуже детальною, і вона прискорить процес розробки пакету санкцій. В чому наразі полягають розбжіності?

Якщо коротко, то вони стосуються того, коли вводити санкції

Демократи наполягають, що їх треба притримати як важіль впливу на випадок нового вторгнення Росії. І якщо застосувати санкції проти Кремля зараз, вони втратять свій стримуючий ефект, бо Путіну тоді буде нічого втрачати.

Республіканці кажуть, що Путін вже і так зайшов далеко, тому його слід покарати за зловмисну поведінку вже зараз. Грати на випередження, не чекати на можливе вторгення і продемонструвати рішучість своїх намірів не лише через словесні погрози.

В обох аргументах є своя логіка. Але тепер законодавці близькі до компромісу – і скоріш за все, до нового законопроекту включать як завчасні санкції, не прив’язані до можливої агресії Росії, так і ті, що будуть залежати від того, чи наважиться Путін на новий наступ. Два в одному.

Після брифінгу розвідки сенатор-республіканець Ліндсі Грем зізнався, що не пам’ятає такої двопартійної єдності в Конгресі з часів теракту 11 вересня. І звернувся до росіян зі словами: «Якщо ваше керівництво вирішить піти на нове вторгнення в Україну, ви і ваші родини заплатите велику ціну».

Спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі сказала, що в разі нового нападу санкції будуть набагато сильнішими, ніж будь-коли раніше.

«Це надзвичайно серйозно. В Росії мають відчути біль, і його має бути відчутно аж до Володимира Путіна»

Ок, але які саме міри будуть в новому пакеті Конгресу? Поки невідомо, але у раніше зареєстрованих законопроектах сенатори пропонували санкції щодо «Північного потоку-2», видобувної галузі та фінансового сектору Росії – включно з відключенням від SWIFT, персональні санкції проти Путіна та його оточення, суттєве збільшення безпекової допомоги України та інші міри. Словом, набір опцій солідний.

Такі справи. В Сенаті та Палаті представників обіцяють діяти швидко – тому думаю, зовсім скоро з Капітолійського пагорба будуть важливі новини.

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Джерело: блог Остапа Яриша

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