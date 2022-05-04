Поки Росія має зброю, вона буде воювати

Важливо, щоб санкції ставали дедалі більш жорсткими

Печерні антисемітські заяви Лаврова вкотре показали перед усім світом: рашизм становить загрозу для цивілізації. З усієї людожерської сімейки тоталітарних режимів рашизм найбільше спільного має таки з нацизмом. І має піти слідом за ним – у прокляття і пересторогу для світу.

Тому так важливо, щоб санкції ставали дедалі більш жорсткими. І щойно виходив черговий погоджений пакет – щоб розпочиналась робота над наступним. Доки московія не опиниться на дні.

Перше. Шостий пакет санкцій ЄС фіналізується з урахуванням нафтового ембарго.

Німеччина готова підтримати нафтове ембарго проти Росії. Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето щодо ембарго на російську нафту.

Австрія вирішила підтримати рішення ЄС щодо подальших санкцій проти Росії, включаючи ембарго на російську нафту.

Такі пакети складно погоджуються, бо країнам доводиться переглядати звичний прядок речей – але кожний наступний завдає глибших втрат рашистам.

Друге. Газпром втратив 22% ринку.

Щоденний продаж природного газу ПАТ «Газпром» за квітень на ключові закордонні ринки впав до найнижчого рівня за три місяці. Європа імпортує рекордні обсяги зрідженого газу зі знижкою. «Газпром» експортував у середньому 387 млн кубометрів на день до країн за межами колишнього Радянського Союзу минулого місяця, що на 22% менше, ніж у березні.

Третє. Найбільший імпортер російського вугілля в Індії Tata Steel відмовився від нових закупівель. Своє рішення в Tata Steel обґрунтували «невизначеністю внаслідок міжнародних санкцій», накладених на Росію. Індійська компанія пішла на цей крок, незважаючи на гострий дефіцит вугілля в країні.

Четверте. В УЄФА вирішили усунути російські клуби та збірну Росії від більшості турнірів на наступний сезон.

Також відхилено зявку Росії на проведення Євро-2028 та Євро-2032.

П'яте. Фінляндія затвердить рішення про подачу заявки на членство в НАТО вже 12 травня.

Із тим лусне ще одна пропагандистська бульбашка – буцімто до рашистської агресії має хоч якийсь стосунок прагнення України до НАТО.

Загалом, спроби рашистів якось виправдати агресію нагадують байку «Вовк і ягня». Ту саму, де «ти вінават уж тєм, шта хочецца мнє кушать». От тільки Україна ягням бути відмовилась. А в «тьомний лєс» скоро піде (і не тихенько) сама Росія.

Далі буде, вже незабаром.

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Джерело: блог Ростислава Павленка

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