Російське МЗС не здатне вигадати нічого нового

Мабуть, попри санкції цивілізованого світу проти країни-агресора канали постачання кокаїну до російського МЗС досі перекрити не вдалося. То Лавров щось таке бовкне, що людині при здоровому глузді і не під дозою ніколи на думку не спало б, то Маша Захарова здивує аудиторію ящика якимось новим відкриттям.

От і сьогодні вічно твереза речниця налякала кремляндію змовою українських націоналістів та сіоністів. І джерело для поширення свого відкриття знайшла відповідне – Раша Тудей. Цитую: «... В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з бойовиками «Азова» перебувають і ізраїльські найманці...»

Ех, Маша-Раша! Нікого ти не здивувала. Звісно, крім мешканців самої кремляндії, які ще не здогадалися вимкнути телевізор. Люди мого покоління це вже проходили. В добу СРСР і «мудрого» керівництва компартії. Я навіть картинку знайшов, журнал «Перець», 1977 рік, №4. Ретро, можна сказати. Тільки тоді йшлося про те, що «українські буржуазні націоналісти зблокувалися в антикомуністичній діяльності з ізраїльськими сіоністами». Ну, а тепер, машо-рашо, в якій діяльності? У русофобській?

Російське МЗС не здатне вигадати нічого нового (джерело: архів журналу «Перець»)

45 років минуло, а ніщо не змінилося. Хіба що тоді в МЗС СРСР була якась інша Маша.

А додуматися, що міжнародна солідарність з Україною це солідарність людей проти нелюдів Маша не здатна. Бо для цього самій треба бути людиною.

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