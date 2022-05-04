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    Думки вголос

    Маша Тудей. Або це ми вже бачили у журналі «Перець» за 1977 рік

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    •  glavcom.ua
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    Марія Захарова намагається переконати світ, що в Україні нацисти воюють разом з євреями - Маша Тудей. Або це ми вже бачили у журналі «Перець» за 1977 рік
    Марія Захарова намагається переконати світ, що в Україні нацисти воюють разом з євреями
    фото з відкритих джерел

    Російське МЗС не здатне вигадати нічого нового

    Мабуть, попри санкції цивілізованого світу проти країни-агресора канали постачання кокаїну до російського МЗС досі перекрити не вдалося. То Лавров щось таке бовкне, що людині при здоровому глузді і не під дозою ніколи на думку не спало б, то Маша Захарова здивує аудиторію ящика якимось новим відкриттям.

    От і сьогодні вічно твереза речниця налякала кремляндію змовою українських націоналістів та сіоністів. І джерело для поширення свого відкриття знайшла відповідне – Раша Тудей. Цитую: «... В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з бойовиками «Азова» перебувають і ізраїльські найманці...»

    Ех, Маша-Раша! Нікого ти не здивувала. Звісно, крім мешканців самої кремляндії, які ще не здогадалися вимкнути телевізор. Люди мого покоління це вже проходили. В добу СРСР і «мудрого» керівництва компартії. Я навіть картинку знайшов, журнал «Перець», 1977 рік, №4. Ретро, можна сказати. Тільки тоді йшлося про те, що «українські буржуазні націоналісти зблокувалися в антикомуністичній діяльності з ізраїльськими сіоністами». Ну, а тепер, машо-рашо, в якій діяльності? У русофобській?

    Російське МЗС не здатне вигадати нічого нового (джерело: архів журналу «Перець»)

    Російське МЗС не здатне вигадати нічого нового (джерело: архів журналу «Перець»)

    45 років минуло, а ніщо не змінилося. Хіба що тоді в МЗС СРСР була якась інша Маша.

    А додуматися, що міжнародна солідарність з Україною це солідарність людей проти нелюдів Маша не здатна. Бо для цього самій треба бути людиною.

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    Теги: МЗС росія окупанти Ізраїль санкції війна Сергій Лавров націоналісти скандал Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Маша Тудей. Або це ми вже бачили у журналі «Перець» за 1977 рік