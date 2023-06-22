Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до членства в ЄС

У ЄС бачать істотні кроки Києва для імплементації реформ, необхідних для набуття повноцінного членства

Євросоюз оголосив про те, що Київ зробив істотні кроки для імплементації реформ, сформульованих у сімох рекомендаціях, висунутих Єврокомісією під час надання Україні статусу країни-кандидата у червні торік. Таку оцінку виконання українською владою умов, необхідних для відкриття переговорів про вступ України до ЄС, у четвер, 22 червня, висловила міністерка з європейських питань Швеції Джессіка Росвалл під час пресконференції по завершенні неформального засідання Європейської ради із загальних питань, яке відбулося у Стокгольмі. Швеція зараз є черговою головою у ЄС, повідомляє DW.

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У ході цього засідання єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї представив усну оцінку Єврокомісії щодо виконання Україною рекомендацій, наданих разом зі статусом країни-кандидата.

«Ті зусилля, які були спрямовані (Україною – «Главком») за останній рік – вражають. Попри надзвичайні обставини Україна зробила істотні кроки вперед», – сказала Росвалл. Серед них вона назвала новий законопроєкт про Конституційний суд, ухвалення нового закону про медіа, «реформування важливих судових органів» і «призначення нових керівників антикорупційних інституцій».

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Окрім того, у Єврокомісії привітали «новий закон про декларування активів», що, на думку Брюсселя, свідчить про те, що український уряд хоче робити додаткові кроки для боротьби з корупцією. У ЄС знають про бажання України «цього року наблизитися до переговорів про вступ», тому мають намір допомагати українській владі продовжувати реформи «під час надзвичайно важкого періоду». Міністерка також висловила впевненість, що в Києві уважно вивчать оприлюднену оцінку ЄС, щоб удосконалювати необхідні реформи.

Під час зустрічі у Стокгольмі представники Європейської Комісії оголосили усну проміжну оцінку щодо виконання Україною рекомендацій. Проте у внутрішньому документі ЄК, який під час зустрічі у Стокгольмі оприлюднив єврокомісар Варгеї і який є у розпорядженні DW, сім рекомендацій оцінюються за шкалою: «немає прогресу», «певний прогрес», «хороший прогрес» та «виконано».

Оцінку «виконано» отримали дві рекомендації: судова реформа та закон про ЗМІ. На оцінку «хороший прогрес» заслужило реформування КСУ. Решта чотири рекомендації: боротьба з корупцією, відмивання коштів, антиолігархічне законодавство й ухвалення закону щодо прав нацменшин за шкалою ЄК отримали оцінку «певний прогрес» і низку зауважень з приводу того, що ще необхідно зробити у конкретному напрямку. Так, у Єврокомісії вказують, що українська влада має удосконалити процедуру відбору суддів КСУ відповідно до рекомендації Венеціанської комісії, так само врахувати зауваження «Венеціанки» треба щодо законів про нацменшини та деолігархізації.

У приватних розмовах європейські дипломати у Брюсселі наголошують на тому, що ця проміжна оцінка має робочий характер. Як сказав DW на умовах анонімності співбесідник у Єврокомісії, під час оголошення усної оцінки «ми хотіли наголосити на прогресі, який зробили українці, імплементуючи ці рекомендації за справді надзвичайно складних обставин широкомасштабного воєнного вторгнення», а також чітко вказати їм, що ще варто зробити, аби «до жовтня всі пункти підтягнулися до відмітки «виконано».

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У жовні Єврокомісія оголосить остаточні результати виконання сімох умов, які будуть зафіксовані у звіті у межах пакета розширення. І саме ця оцінка стане вирішальною в ухваленні рішення Брюсселя про відкриття переговорів про вступ України до ЄС цього року.

Нагадаємо, Європейський Союз виплатив Україні ще один транш у розмірі €1,5 мільярда в межах річної макрофінансової допомоги.

До слова, Європейський союз у межах чергового пакета введе санкції проти виробників зброї, яку РФ використовує для війни проти України.