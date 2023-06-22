Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до членства в ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до членства в ЄС
Оцінку «виконано» отримали дві рекомендації: судова реформа та закон про ЗМІ
фото з відкритих джерел

У ЄС бачать істотні кроки Києва для імплементації реформ, необхідних для набуття повноцінного членства

Євросоюз оголосив про те, що Київ зробив істотні кроки для імплементації реформ, сформульованих у сімох рекомендаціях, висунутих Єврокомісією під час надання Україні статусу країни-кандидата у червні торік. Таку оцінку виконання українською владою умов, необхідних для відкриття переговорів про вступ України до ЄС, у четвер, 22 червня, висловила міністерка з європейських питань Швеції Джессіка Росвалл під час пресконференції по завершенні неформального засідання Європейської ради із загальних питань, яке відбулося у Стокгольмі. Швеція зараз є черговою головою у ЄС, повідомляє DW.

У ході цього засідання єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї представив усну оцінку Єврокомісії щодо виконання Україною рекомендацій, наданих разом зі статусом країни-кандидата.

«Ті зусилля, які були спрямовані (Україною – «Главком») за останній рік – вражають. Попри надзвичайні обставини Україна зробила істотні кроки вперед», – сказала Росвалл. Серед них вона назвала новий законопроєкт про Конституційний суд, ухвалення нового закону про медіа, «реформування важливих судових органів» і «призначення нових керівників антикорупційних інституцій».

Окрім того, у Єврокомісії привітали «новий закон про декларування активів», що, на думку Брюсселя, свідчить про те, що український уряд хоче робити додаткові кроки для боротьби з корупцією. У ЄС знають про бажання України «цього року наблизитися до переговорів про вступ», тому мають намір допомагати українській владі продовжувати реформи «під час надзвичайно важкого періоду». Міністерка також висловила впевненість, що в Києві уважно вивчать оприлюднену оцінку ЄС, щоб удосконалювати необхідні реформи.

Під час зустрічі у Стокгольмі представники Європейської Комісії оголосили усну проміжну оцінку щодо виконання Україною рекомендацій. Проте у внутрішньому документі ЄК, який під час зустрічі у Стокгольмі оприлюднив єврокомісар Варгеї і який є у розпорядженні DW, сім рекомендацій оцінюються за шкалою: «немає прогресу», «певний прогрес», «хороший прогрес» та «виконано».

Оцінку «виконано» отримали дві рекомендації: судова реформа та закон про ЗМІ.  На оцінку «хороший прогрес» заслужило реформування КСУ. Решта чотири рекомендації: боротьба з корупцією, відмивання коштів, антиолігархічне законодавство й ухвалення закону щодо прав нацменшин за шкалою ЄК отримали оцінку «певний прогрес» і низку зауважень з приводу того, що ще необхідно зробити у конкретному напрямку. Так, у Єврокомісії вказують, що українська влада має удосконалити процедуру відбору суддів КСУ відповідно до рекомендації Венеціанської комісії, так само врахувати зауваження «Венеціанки» треба щодо законів про нацменшини та деолігархізації.

У приватних розмовах європейські дипломати у Брюсселі наголошують на тому, що ця проміжна оцінка має робочий характер. Як сказав DW на умовах анонімності співбесідник у Єврокомісії, під час оголошення усної оцінки «ми хотіли наголосити на прогресі, який зробили українці, імплементуючи ці рекомендації за справді надзвичайно складних обставин широкомасштабного воєнного вторгнення», а також чітко вказати їм, що ще варто зробити, аби «до жовтня всі пункти підтягнулися до відмітки «виконано». 

У жовні Єврокомісія оголосить остаточні результати виконання сімох умов, які будуть зафіксовані у звіті у межах пакета розширення. І саме ця оцінка стане вирішальною в ухваленні рішення Брюсселя про відкриття переговорів про вступ України до ЄС цього року.

Нагадаємо, Європейський Союз виплатив Україні ще один транш у розмірі €1,5 мільярда в межах річної макрофінансової допомоги.

До слова, Європейський союз у межах чергового пакета введе санкції проти виробників зброї, яку РФ використовує для війни проти України.

Теги: Європейський союз Єврокомісія Єврокомісар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримала п’ятий транш у межах річного пакета макрофінансової допомоги на €18 млрд
Україна отримала €1,5 мільярда макрофінансової допомоги від ЄС
Сьогодні, 15:17
Пакет передбачає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій
Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії
Вчора, 16:55
Радев заявив про небажання приєднатися до плану ЄС із надання мільйона боєприпасів
Президент Болгарії відмовляється приєднатися до ініціативи ЄС з боєприпасами
20 червня, 16:42
Активи Росії можуть бути використані владою Естонії
Естонія ухвалила нове рішення щодо використання активів Росії
16 червня, 11:40
«Треба зосередитися на тому, аби наші іноземні партнери не просто надавали допомогу, а безпосередньо вступали в цю війну»
Безсмертний закликав європейців на собі відчути війну в Україні
12 червня, 08:00
Єврокомісія закликає створювати інструменти, що дозволять відрізняти контент, створений людиною від створеного ШІ
Єврокомісія змусить компанії маркувати контент, створений штучним інтелектом
8 червня, 17:06
Пройшла зустріч Жозепа Борреля із Лі Шанфу
Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні
5 червня, 10:01
За словами Петера Сіярто, угорці дуже виграють від співпраці з Китаєм
Глава угорського МЗС Петер Сійярто «став на сторону» Китаю і змушує до цього Європу
26 травня, 08:36
Україна нагадала всьому світу про демократичні цінності
Україна як моральний компас Заходу
24 травня, 17:59

Політика

НАТО може розмістити нові бази у Балтійському морі – Politico
НАТО може розмістити нові бази у Балтійському морі – Politico
ООН внесла російські війська до «списку ганьби»
ООН внесла російські війська до «списку ганьби»
Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до членства в ЄС
Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до членства в ЄС
Кіпр збирається купити танки Merkava в Ізраїлю, а свої передати Україні
Кіпр збирається купити танки Merkava в Ізраїлю, а свої передати Україні
Опонент Ердогана на виборах може сісти у в'язницю на 110 років
Опонент Ердогана на виборах може сісти у в'язницю на 110 років
Росія злякалась участі Франції у саміті БРІКС
Росія злякалась участі Франції у саміті БРІКС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
23K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
12K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
11K
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
11K
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
9236
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту