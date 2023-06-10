Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
«Настрій гарний. Все буде Україна», – підписала знімок заступниця міністра
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала в Telegram рідкісне фото. На світлині вона разом із Сергієм Олійником, заступником комбрига славетної 35 бригади морської піхоти, яка зараз героїчно воює на сході. Маляр також натякнула на хороші новини з фронту.
«Читаємо найсвіжіші зведення з поля бою. Настрій гарний. Все буде Україна», – підписала вона знімок.
Напередодні Маляр розповіла, яку роль виконує інформація про перебіг бойових дій.
Нагадаємо, учора Силами оборони було знищено 138 окупантів, ще 236 зазнали поранень. Одного російського військового взяли в полон.
Раніше стало відомо, що Україна на Вільнюському саміті НАТО у липні отримає алгоритм вступу до Альянсу.
До слова, країни Азії дедалі більше схиляються до підтримки України у війні проти РФ.
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