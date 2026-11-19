Сьогодні, 19 листопада, голлівудська акторка та кінопродюсерка Мег Раян відзначає 65-річчя. Вона здобула світову популярність завдяки ролям у культових романтичних комедіях «Коли Гаррі зустрів Саллі», «Несплячі в Сіетлі» та «Вам лист», ставши однією з найвідоміших зірок Голлівуду 1990-х років. «Главком» розповів про творчий шлях, особисте життя та найвідоміші ролі акторки.

Біографія

Мег Раян, справжнє імʼя якої Маргарет Мері Емілі Енн Гайра, народилася 19 листопада 1961 року у Ферфілді, штат Коннектикут, США. Вона зростала в родині талановитих людей, її батько Гаррі Гайра працював учителем математики, а мати Сьюзен Гайра Джордан (дівоче прізвище Раян) була акторкою, кастинг-директоркою та викладачкою.

Мег Раян навчалася в Нью-Йоркському університеті, проте залишила навчання після першого семестру та почала будвати акторську кар'єру. Саме тоді вона обрала сценічне ім'я Мег Раян, узявши дівоче прізвище бабусі по материнській лінії. Першим кроком у професії стала роль Бетсі Стюарт Монтгомері Андропулос у мильній опері «Як обертається світ», де знімалася з 1982 до 1984 року, після чого почала потрапила на великі екрани.

Перші ролі в кіно

Мег Раян у фільмі «Дурман кохання» фото: кадр з фільму

Мег Раян уперше привернула увагу широкої аудиторії після виходу військової драми «Найкращий стрілець» у 1986 році. Акторка зіграла дружину пілота Ніка Бредшоу, Керол Бредшоу. Її героїня запам'яталася фразою «Візьми мене чи втрать назавжди». Фільм став одним із найбільших касових хітів року. Згодом Раян з'явилася у стрічках «Внутрішній космос» та «Мертві після прибуття», де її партнером став актор Денніс Квейд. Знайомство на знімальному майданчику переросло в романтичні стосунки, а в 1991 році пара одружилася.

Мег Раян – зірка романтичних комедій

Мег Раян у фільмі «Місто янголів» фото: кадр з фільму

Важливим поворотним моментом у кар'єрі Мег Раян стала роль Саллі Олбрайт у романтичній комедії «Коли Гаррі зустрів Саллі» 1989 року. Фільм режисера Роба Райнера мав великий успіх і зробив акторку однією з найпопулярніших зірок Голлівуду.

Мег Раян у фільмі «Вам лист» фото: кадр з фільму

Після цього Раян знялася у низці стрічок, які принесли їй визнання. Серед них «Несплячі в Сіетлі», «Французький поцілунок» та «Вам лист».

Драматичні ролі Мег Раян

Мег Раян у фільмі «Мужність в бою» фото: кадр з фільму

Попри багаторічну кар'єру акторки романтичних комедій, Мег Раян також знімалася в драматичних і психологічних стрічках, серед яких «Доказ життя», «На розрізі» та «Проти мотузок». Однак ці роботи не були такими успішними, як її ролі у романтичних комедіях.

У 2007 році повернулася на великі екрани з драматичною комедією «У країні жінок». Наступного року вона з'явилася у фільмах «Угода» та «Жінки». У 2009 році зіграла впливову адвокатку в комедії «Серйозне місячне світло».

Мег Раян у фільмі «Дурман кохання» фото: кадр з фільму

Мег Раян також є кінопродюсеркою. Вона була співзасновницею продюсерської компанії Prufrock Pictures. Серед фільмів, над якими працювала як продюсерка: «Загублені душі», «Пустельні святі» та «Весільний переполох».

Нагороди та відзнаки

фото з відкритих джерел

За свою кар’єру Мег Раян здобула кілька кінематографічних нагород. Має відзнаку American Comedy Award за ролі у фільмах «Коли Гаррі зустрів Саллі» та «Несплячі в Сіетлі», Crystal Award від організації Women in Film, Golden Apple Award у категорії «Відкриття року» та ShoWest Award у номінації «Акторка року». Також здобула Blockbuster Entertainment Award за фільм «Вам лист».

Її внесок у кіно відзначали й провідні американські видання, як журнал Empire, який включив акторку до списку 100 найкращих кінозірок усіх часів, а глянець Premiere вніс ім'я зірки до переліку найвпливовіших людей Голлівуду.

Серед найвідоміших номінацій Мег Раян «Золотий глобус» за ролі у фільмах «Коли Гаррі зустрів Саллі», «Несплячі в Сіетлі» та «Вам лист». За останню стрічку акторка також була номінована на премії American Comedy Award та Golden Satellite Award. Крім того, вона претендувала на Independent Spirit Award за фільм «Обіцяна земля», премію Гільдії кіноакторів США за роль у драмі «Коли чоловік кохає жінку» та Saturn Award за роботу у фільмі «Місто янголів» та інші.

Особисте життя Мег Раян

Мег Раян з актором Деннісом Квейдом фото з відкритих джерел

У 1987 році Мег Раян познайомилася з актором Деннісом Квейдом на зйомках фільму «Внутрішній космос». У 1991 році вони одружилися, а 1992 року в них народився син Джек, який також став актором.

У 2000 році шлюб пари опинився в центрі скандалу через роман Раян із актором Расселом Кроу, з яким вона познайомилася на зйомках фільму «Доказ життя». Акторку публічно звинувачували в тому, що вона зруйнувала родину заради нових стосунків. Однак сама Раян стверджувала, що їхній шлюб із Квейдом був проблемним ще до її роману з Кроу. У 2001 році подружжя офіційно розлучилося. Згодом акторка також розповідала, що чоловік тривалий час їй зраджував.

Мег Раян з Джоном Мелленкемпом фото з відкритих джерел

У 2006 році Раян удочерила дівчинку з Китаю на ім'я Дейзі Тру. З 2010 року акторка з перервами зустрічалася з американським музикантом Джоном Мелленкемпом. У 2018 році вони оголосили про заручини, однак у 2019 році стало відомо про їхній розрив.

Як нині живе Мег Раян

Після 2009 року Мег Раян поступово відійшла від акторської діяльності та рідше з'являлася на екранах. У 2015 році дебютувала як режисерка з драмою «Ітака», в якій також виконала одну з головних ролей. Того ж року знялася в комедії «Фанатка». Після восьмирічної перерви Раян повернулася до кіно у 2023 році з романтичною комедією «Що трапляється потім». Вона не лише зіграла головну роль разом із Девідом Духовни, а й виступила режисеркою та співавторкою сценарію стрічки.

фото: кадр з відео

Останніми роками акторка також бере участь у кінофестивалях та різних заходах. У 2024 році вона отримала почесну нагороду «Серце Сараєва» за внесок у кінематограф, а у 2026-му стала членкинею журі програми підтримки жінок-кінематографісток Through Her Lens: Tribeca Chanel Women's Filmmaker Program.

Нагадаємо, «Главком» розповідав про творчий шлях американської акторки, продюсерки кіно та телебачення, підприємиці і моделі Різ Візерспун. Акторка є володаркою найпрестижніших кінопремій та акторкою популярних фільмів та серіалів. Зірка Голлівуду у березні святкувала 50 річчя.